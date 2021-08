Familien pilgern zum Spielen nach Zschaitz

Zschaitz

Er ist schon was besonderes, der Spielplatz in Zschaitz. Nicht nur Familien aus dem kleinen Ort zieht es regelmäßig dorthin. Auch aus den Nachbarorten, sogar von Döbeln, pilgern Familien zu dem kleinen Idyll. Schaukel, Wippe, Klettergerüst – sogar ein kleines Karussell lässt Herzen kleiner Besucher höher schlagen. Vor Jahren sausten die Knirpse auch auf einer Seilbahn über den Platz. „Die haben wir schon lange weggerissen“, weiß Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Die Mängel wurden zu groß – und zu teuer. Das gilt auch für die anderen Spielgeräte, die jährlich geprüft und instand gesetzt werden müssen.

Lange Mängellisten

Fast 30 Jahre hat der Spielplatz in Zschaitz auf dem Buckel. 1994 wurde er gebaut. Mit den Jahren kamen immer weitere Reparaturen hinzu, die dringend nötig wurden. Stand heute: Einige der Spielgeräte sind verschlissen, fast alle benötigen eine Reparatur. Der TÜV stellte Mängel fest, die nur mit hohem Aufwand und noch höheren Kosten zu beseitigen sind. Die Gemeinde zieht die Reißleine. Sie will eine Rundumerneuerung für ihren Spielplatz.

Nicht nur die Zschaitzer lieben ihren Spielplatz. Auch Familien aus der Umgebung pilgern extra zum Spielen in den kleinen Ort. Quelle: Sven Bartsch

Alleine kann die Gemeinde das Projekt nicht stemmen. Immerhin schlägt das Vorhaben mit Gesamtkosten in Höhe von rund 88.000 Euro zu Buche. Deshalb hofft Zschaitz-Ottewig auf Fördermittel aus dem Leader-Programm. 80 Prozent könnten so übernommen werden. Die Gemeinde müsste dann zwar immer noch rund 17.600 Euro aus eigener Tasche zahlen, bekäme den Großteil aber bezahlt. „Ich habe auch geschluckt als ich den Preis gehört habe“, sagt der Bürgermeister. Und doch appelliert er an die Gemeinderäte grünes Licht für das Vorhaben zu geben. „Wir sind eine familienfreundliche Gemeinde“, so Barkawitz. Der Spielplatz erfreut sich großer Beliebtheit und zieht immer wieder Familien auch von weiter weg an. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Spielplatz statt Straße

„Können wir nicht mal eine Straße bauen?“, sagt dagegen Ratsmitglied Sven Benedix (Freie Wähler). Für Hort und Kindertagesstätte sei in den letzten Jahren genug investiert wurden. In Straßen dafür umso weniger. Dabei gebe es genügend Baustellen. Das weiß auch der Bürgermeister. So gern er bauen würde, es fehlt am Geld und den passenden Förderprogrammen. Denn ohne finanzielle Unterstützung wird das nichts. „Das ist der Grund, warum es unsere Gemeinde ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr geben wird. Wir bringen das Geld für solche Straßenbauvorhaben nicht mehr auf“, sagt Immo Barkawitz. „Deshalb sind wir gezwungen, Sachen zu machen, die wir gar nicht wollen“, schiebt Sven Benedix hinterher.

Das große Spielgerät hat nach fast 30 Jahren ausgedient. Es wird ersetzt. Quelle: Sven Bartsch

Statt Straße also Spielplatz. Und der soll für die 88.000 Euro eine ordentliche Frischekur bekommen. Das große Spielgerät mit dem Kletterturm kommt weg. Dafür wird ein neues, 27 Meter langes Spielgerät gebaut mit Gelegenheiten zum „Auf und Ab“, zum Klettern, Hangeln, Rutschen und Balancieren. Es wird ein Spielhäuschen in Form eines Fliegenpilzes geben, außerdem neue Federwippen – einmal Traktor, einmal Eichhörnchen. Auch Bänke und eine Sitzgruppe sollen gebaut werden. Zudem wird das Areal fast komplett eingezäunt und ein Fahrradbügel wird ebenfalls installiert. Fallschutz und neue Bepflanzungen gehören auch dazu.

Bis Ende des Monats muss der Förderantrag eingereicht werden. Um die Planung des Projekts kümmert sich das Ingenieurbüro Ritter-Müller aus Leipzig. Dafür zahlt die Gemeinde rund 5.600 Euro.

Von Stephanie Helm