Es ist Bewegung in der Kindergartenlandschaft in und um Leisnig: In zwei der Einrichtungen, beide in Trägerschaft des VdK, haben die langjährigen Leiterinnen eine Nachfolgerin bekommen. Im Wirbelwind, der größten Einrichtung, übernahm Anja Harnack das Ruder. Sie war in der Einrichtung schon länger beschäftigt und trat die Nachfolge von Gabriele Marder an.

Kinderhaus Sitten und Wirbelwind Leisnig mit neuer Leiterin

Im Kinderhaus Sitten folgt die 41-jährige Jeannette Hanschmann aus Colditz kürzlich ihre Vorgängerin Anita Kolitzsch ins Amt. Zur stellvertretenden Kita-Leiterin Viola Scholz bestehe von Beginn an ein guter Kontakt, sagt sie. „Und darüber bin ich sehr froh, so wie ich auch zu den übrigen Kollegen einen guten Draht habe. Ich fühle mich wohl mit meiner neuen Aufgabe, bin selber ein Dorfkind. Ich passe nach Sitten.“

Vom dortigen Kinderhaus aus werden die Hortkinder der Sittener Grundschule betreut. Insgesamt haben die Frauen knapp hundert Kinder unter ihren Fittichen.

Sowohl Jeannette Hanschmann als auch Anja Harnack übernehmen die Leitung der Kindereinrichtungen in einer Zeit, die den Eltern beziehungsweise den ganzen Familien mit den Corona-Bestimmungen ein hohes Maß an Anpassung abverlangt. Doch insgesamt bescheinigt die Erhebung im Rahmen vom „ Familienkompass“: Die im Raum Leisnig und Hartha wohnenden Eltern, die sich an der Umfrage beteiligten, stellen den Kommunen bei der Kinderbetreuung einen überwiegend befriedigenden bis guten Standard aus.

Kritisch äußert sich eine 42-jährige zweifache Mutter. Von Arbeitgebern werde wenig Rücksicht auf Menschen wie sie genommen, die Zuhause Kinder haben und zusätzlich noch einen Angehörigen pflegen müssen, weil dieser mit Pflegegrad 5 nicht ins Heim abgeschoben werden soll.

Der Mann sei die ganze Woche auf Montage, stehe also als Hilfe nicht zur Verfügung, schildert sie weiterhin ihre persönliche Situation. Für den Sohn müsse der Kitabeitrag für ein Einzelkind bezahlt werden statt für ein Geschwisterkind, da die 16-jährige Schwester nicht mehr unter die Geschwisterermäßigung fällt. „Dass wir für sie aber auch Beiträge entrichten müssen für Sportverein und Schule, das interessiert nicht“, bemängelt die Frau.

Kommune hat wenig Spielraum

Doch welche Möglichkeiten hat eine Kommune, hier Abhilfe zu schaffen? Hans-Hermann Schleußner, im Stadtrat für die Freie Wählervereinigung Stadt und Land Leisnig und stellvertretender Bürgermeister, sagt dazu: „Derartige Ausnahmefälle gibt es sicher. Eine Zeit wie der Corona-Lock-Down, unter anderem mit verkürzten Kita-Öffnungszeiten, macht in manchen Fällen die ohnehin angespannte Situation erst extrem und lässt das dann zu Tage treten.“ Schleußner verweist auf einen weiteren Fakt: „Für eine Kommune sind die Spielräume relativ eng, um für Ausnahmefälle jenseits des allgemeinen Maßstabs von geltenden Bestimmungen zum Beispiel des sächsischen Kindertagesstättengesetzes abzuweichen.“

Von Steffi Robak