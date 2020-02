Leisnig

Eigentlich sollte die Prinzessin zuerst genannt werden, denn die ist traditionell zuerst da. Die zehnjährige Olivia fieberte dieser Rolle förmlich entgegen. Und als dieses Jahr ihre Eltern Peggy und Mike Dörr als Prinzenpaar des Carneval Clubs Leisnigs ausgerufen wurden, stand auch für Olivia längst fest, dass sie für den Kinderfasching die Prinzessin sein will.

„Im Grunde war es so, dass Olivia ihren Vater um den Finger wickelte. Und dann hat er seinen beiden Frauen zuliebe eingewilligt, die Prinzenrolle zu übernehmen“, so beschreibt Peggy Dörr den Werdegang. Sie selber ist eine echte Leisniger Faschingspflanze.

Mut für Walzer und Ansprache vor Publikum

Den Kinderprinzen zu finden ist dann schon eine ganz andere Herausforderung. Eine gehörige Portion Selbstbewusstsein gehört schon dazu und ein mutiges Herz in der Brust, denn der Prinz muss nicht bloß den Eröffnungswalzer mit der Prinzessin tanzen, sondern auch noch eine Ansprache halten im vollen Saal. Damit für Olivia der etwa ein Jahr ältere Finn als Prinz auf der Matte stand, haben letztlich die beiden Mütter das Ihre dazu getan, dass die Kinder für die 67. Saison die kleinen Hoheiten geben.

Asiatisches auf dem Faschingsparkett

Am Mittwoch wird geprobt. Ab Freitag heißt es dann: Bühne frei für alle, die dieses Jahr in Leisnig das Faschingsparkett unsicher machen. Die Gäste können sich noch überlegen, wie sie ihre Augen schön schmal bekommen – dieses Jahr geht es mottomäßig ziemlich asiatisch zu.

Mit „Reis mit Stäbchen, roher Fisch – in Asien und auf Leisnigs Tisch!“ haben die Akteure momentan alle Hände voll zu tun, dass mit dem Programm alles wie am Schnürchen funktioniert. Am Mittwoch tritt der närrische Nachwuchs zur Generalprobe an, am Donnerstag dann die Großen, und am Freitag wird zum ersten Mal mit den Gästen durchgestartet.

Rosenmontag mit Programmhighlights

Zwei heiße Wochenenden sollen es werden. Von Eröffnungsgala über Jugendfasching und Karneval für ältere Fans bis zum Karnevalsumzug durch die Leisniger Straßen, dem Kinderfasching und dem großen Auskehr am Rosenmontagabend mit zusätzlichen Programmhighlights - der CCL und der KCCL sind bestens gerüstet.

m Wochenende wurde von Freitag bis Sonntag die Festhalle asiatisch hergerichtet. Die Prinzengarde, der Elferrat und Prinzenpaar sind mit einem tollen Programm gewappnet und können gar nicht mehr erwarten, dass es endlich losgeht. Neben der Disko „TWIXX“ wird eine neue Band an einigen Abenden mit dabei sein. „Major C“ ist die neue Live Band des Leisniger Karnevals.

Von Steffi Robak