Fassade in Döbeln-Masten beschossen: Henwi setzt 10.000 Euro Belohnung aus

Döbeln

Seit Monaten treibt ein Heckenschütze im Stadtteil-Masten sein Unwesen. Er beschießt immer wieder die Glasfassade des blau-weißen Bürogebäudes das zwischen der Möbel SB Halle und Erntebrot steht.

Ein knappes Dutzend Vorfälle bisher

Ein knappes dutzend solcher Vorfälle haben Geschäftsführer Ralf Hensgens und Thomas May Leiter der Möbel SB Halle mittlerweile in den letzten Monaten zur Anzeige gebracht. Immer wieder schießt jemand, offenbar von der Bundesstraße aus, auf die Fassade. Die mittlerweile ausgetauschten blauen Glaselemente sind deutlich erkennbar. „Der Schaden geht mittlerweile in die 30.000 Euro.“

Mitarbeiter trauen sich nicht mehr ins Gebäude

„Was aber noch viel schlimmer ist: Unsere Mitarbeiter wollen in dem Gebäude nicht mehr arbeiten“, sagt Geschäftsführer Ralf Hensgens. Deshalb geht das Unternehmen jetzt an die Öffentlichkeit. 10.000 Euro lobt seine Unternehmensgruppe für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Fassadenschützen führen. Zunächst waren dazu im Umfeld die ersten Plakate mit der ausgelobte Belohnung aufgehängt worden. Danach blieb es im Dezember ruhig.

Schütze schlägt erneut zu

Doch am Freitag oder Samstag schlug der Heckenschütze wieder zu. Betroffen ist wieder die Fassade zur Straße hin. „Der Beschuss findet mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem öffentlichen Bereich der B 175 statt vielleicht sogar aus einen fahrenden Auto, so dass hier auch Passanten getroffen werden könnten“, sagt Ralf Hensgens. Da dies nun einen Bereich des Unerträglichen erreicht habe, bittet er die Polizei, parallel mit all ihren kriminaltechnischen Möglichkeiten die Ermittlungen aufzunehmen.

Höhere Kategorie bei den Ermittlungen

„Da auch die Verkehrsflächen und Treppenhäuser des Gebäudes beschossen werden, haben nun unsere Mitarbeiter Angst Ihrer Arbeit nachzugehen. Da wir keine Anhaltspunkte haben zu welcher Tageszeit das stattfindet und welches Geschoss vom Täter verwendet wird“, so der Geschäftsführer weiter. Der Fall solle nun schnellstmöglich bei der Polizei in einer höheren Kategorie eingestuft werden, damit nicht erst noch Leute zu Schaden kommen.

„Durch unsere Aushänge mit einer Belohnung von 10.000 Euro dürften dem Tätern das Ausmaß bewusst sein. Dass dennoch der Beschuss weiter betrieben wird, lässt uns von einer extrem hohen Motivation ausgehen“, fürchtet Ralf Hensgens.

Von Thomas Sparrer