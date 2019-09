Fast 30.000 Euro ergaunert: Ehemaliger Harthaer Anwalt erhält Freiheitsstrafe

Döbeln/Hartha

Mit einer Mischung aus Frustration und Ungläubigkeit sah der aus Hartha stammende Angeklagte seinen Anwalt an, als er das Urteil im Döbelner Amtsgericht hörte. Ins Gefängnis muss er vorerst nicht, dafür einen ganzen Batzen Geld zurückzahlen.

Zweiter Verhandlungstag

Es war der zweite Verhandlungstag für den ehemaligen Rechtsanwalt, dem die Staatsanwaltschaft Betrug vorwarf. Er soll 2017 der Agentur für Arbeit, seinem neuen Arbeitgeber, verschwiegen haben, dass ein Ermittlungsverfahren wegen Veruntreuung gegen ihn läuft. Dadurch wurde ihm auch vorgeworfen, dass er sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil von rund 28.000 Euro während der Zeit bei der Agentur für Arbeit verschafft haben soll.

Die 55-jährige Zeugin konnte sich nicht mehr an den Angeklagten erinnern. Sie soll ihm im April vor über zwei Jahren den Arbeitsvertrag überreicht haben. Der Verteidiger, Thomas Leipzig, stützte sich in der letzten Verhandlung des ehemaligen Rechtsanwaltes, auf das Recht zur Lüge, das man laut Arbeitsgericht unter anderem bei Fragen nach strafrechtlichen Vorstrafen im Bereich der Vermögensdelikte anwenden könne. Außerdem soll der Angeklagte eingestellt worden sein, ohne dass sein Führungszeugnis sowie die Angaben zu Vorstrafen von der Zeugin überprüft wurden.

Verteidiger beteuert Unschuld

Dies widerlegte die 55-Jährige. „Die Vertragsunterzeichnung läuft immer gleich ab“, erklärte sie. Dabei überprüfe sie jedes Mal gewissenhaft, ob jemand vorbestraft ist oder nicht. „Wenn jemand ‚ja’ angekreuzt hat, unterbreche ich die Unterzeichnung. Dann muss meine Teamleiterin über das weitere Verfahren entscheiden“, sagte die Beamtin.

Die Vertragsunterzeichnung des Angeklagten wurde dokumentiert, sodass die Verteidigung anführte, dass die Prüfung der Unterlagen nur drei Minuten gedauert habe. „So genau konnte sie das in der kurzen Zeit nicht prüfen“, sagte Leipzig. Trotz der Aussagen der Zeugin beteuerte der Verteidiger weiterhin die Unschuld seines Mandanten und forderte deshalb Freispruch.

Freiheitsstrafe von sieben Monaten

Der Staatsanwalt sah das anders. Er forderte eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten mit drei Jahren Bewährung. „Die Zeugin ist sicher aufgetreten“, erklärte er. Unterlagen mit angekreuzten Antwortvorgaben zu überprüfen sei mit einem Blick getan. Außerdem komme es häufig vor, dass Arbeitgeber nach Vorstrafen fragen. So greift das Recht zur Lüge laut Arbeitsgericht nicht in Bereichen, bei denen der angehende Angestellte Gelder zu verwalten habe. Diese Ausnahme treffe auch in besagtem Fall zu, da zu den Aufgaben des Harthaers unter anderem die Ausführung von Vertragshandlungen gehört haben soll. So habe der Angeklagte betrogen, als er ankreuzte, dass er nicht vorbestraft sei.

Das Schöffengericht sah das ähnlich. Letztlich wurde der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten ausgesetzt auf zwei Jahre zur Bewährung verurteilt. Außerdem soll alles Geld, was er durch seine Tat erlangt hat, eingezogen werden, also eine Summe von über 28.000 Euro sowie die Steuern dazu. „Das ist ein schmaler Grat. Eigentlich sollen Sie eine neue Stelle antreten können, aber in diesem Fall greift das Recht zur Lüge nicht“, sagte Richterin Karin Fahlberg.

