„Fast Feet“: Flinke Füße wirbeln im Noschkowitzer Wald

Kaum ein halbes Jahr ist es her, da riefen Katharina Scheer aus Ostrau und Stefanie Schwarz aus Hohenwussen eine Tanzgruppe in Noschkowitz ins Leben. Sie reagierten auf die große Nachfrage vieler tanzwütiger Mädchen in der Gemeinde Ostrau. Sieben Tänzerinnen standen zu Beginn in den Startlöchern, mittlerweile gehören 17 Mädchen zur Tanzgruppe, die an den Verein „Bad Habit“ in Noschkowitz angegliedert ist. „Wir können keine weiteren Interessenten aufnehmen. Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Katharina Scheer.

Aus zwei Gruppen wurde eine

Die 32-Jährige stammt ursprünglich aus Noschkowitz, ist hier aufgewachsen und tanzte selber in der Tanzgruppe, die zum Verein „Bad Habit“ gehörte. „Als ich 16 Jahre alt war, habe ich die damalige Tanzgruppe ’Little Body Language’ als Tanztrainerin übernommen.“ Sechs Jahre lang hat sie die Gruppe geleitet, dann schaffte sie es zeitlich nicht mehr. „Die Ausbildung kam dazwischen.“ Seitdem gab es außer im Faschingsverein keine Möglichkeit zu tanzen. Jetzt, fast zehn Jahre später, leitet sie wieder eine Tanzgruppe.

Anfangs teilten die beiden Tanzlehrerinnen die Mädchen in zwei Gruppen. „Weil in der kleineren Gruppe aber doch zu wenige waren, haben wir das noch einmal geändert“, erklärt Katharina Scheer. 17 Mädchen trainieren nun gemeinsam in einer Gruppe. Und das bei einer Altersspanne von drei bis 13 Jahren. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut klappt“, gibt die 32-Jährige zu. Doch es funktioniert. Während sich die kleineren Tänzerinnen viel von den Großen abschauen, üben sich die älteren Mädels in Rücksichtnahme. „Da passiert pädagogisch sehr viel.“ Sowohl Katharina Scheer als auch Stefanie Schwarz arbeiten beruflich beide als Erzieherinnen. „Das nützt uns in unserer Arbeit als Tanzlehrerinnen wirklich viel“, so Scheer.

Fingerspitzengefühl gefragt

Pädagogisch Arbeiten müssen die beiden Frauen ständig. „Das ist mir im Vergleich zu meiner Arbeit vor zehn Jahren aufgefallen: Die Mädchen heute sind wählerischer, manchmal sturer als früher.“ Die Arbeit mit Mädchen im Kleinkind- und Teenageralter erfordert nicht selten Fingerspitzengefühl, Verhandlungsgeschick und Kompromissbereitschaft. Letztere musste Katharina Scheer bei der Liedauswahl für den aktuellen Tanz beweisen. „Die Mädchen haben sich das Lied selber ausgesucht. Und ich finde es ganz furchtbar“, nimmt es die 32-Jährige mit Humor. Schneller ging es bei der Namenswahl für die Tanzgruppe: „Fast Feet“ – schnelle oder flinke Füße – heißen die Mädels nun.

Derzeit feilt die Gruppe noch an den Standardschritten, doch schon jetzt bringen die Tänzerinnen ihre eigenen Ideen und Wünsche ein. „Die ersten Wochen ging es vor allem darum, dass sich die Mädchen gegenseitig besser kennen lernten und in der Gruppe fanden. Mittlerweile wird ganz konkret an der Choreografie gearbeitet“, weiß Katharina Scheer.

Hohe Ansprüche an Kostüme

Ziele hat sich die Tanzgruppe auch gesteckt – aber eher lang- als kurzfristig. „Beim Tanzfest im November nächstes Jahr wollen wir dabei sein.“ Wäre es nach den Mädchen gegangen, hätten sie schon in diesem Jahr teilgenommen. „Die hätten schon gern gewollt.“ Doch die beiden Tanzlehrerinnen waren sich einig, dass das zu diesem Zeitpunkt einfach zu früh gewesen wäre.

Bis zum ersten Auftritt sollen auch die Kostüme bereit stehen. „Da haben die Mädchen schon ihre Vorstellungen geschildert, erste Ideen verworfen und Entwürfe abgelehnt.“ Gar nicht so einfach den Geschmack aller Mädchen gleichermaßen zu treffen. „Vielleicht finden wir ja auch jemanden, der die Kostüme nach unseren Vorstellungen für uns näht“, hofft Scheer. Denkbar wären auch Auftritte auf Stadtfesten oder Privatveranstaltungen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Erste Erfahrungen, vor Leuten zu tanzen, sammeln die Mädchen Ende des Monats. Dann werden die Familien und Freunde der Mädchen eingeladen.

