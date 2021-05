Fast elf Jahre  – Staatsanwältin fordert lange Haftstrafe für Auto-Räuber aus Döbeln

Chemnitz/Döbeln

Bei diesem Schlussvortrag klappte dem Angeklagten die Kinnlade herunter. Zehn Jahre und zehn Monate Haft forderte Staatsanwältin Angelika Rickert für den 29-Jährigen aus Döbeln. Und zwar als Gesamtstrafe für den Überfall auf eine Familie in Döbeln (dreimal gefährliche Körperverletzung) sowie zweimalige schwere räuberische Erpressung. Einmal als Mittäter mit Feuerzeugen und Spielkonsole als Beute, das andere Mal raubte er einen Mercedes. In diesem befand sich das ganze Habe des Geschädigten, der zu der Zeit ohne festen Wohnsitz war. Der Mann sollte weder das Auto noch seine Sachen je wiedersehen. Tage später verbrannte das Fahrzeug samt Inhalt nach einem Unfall bei Colditz.

Schockiert vom Strafantrag

Trotzdem die Staatsanwältin das erste Raubdelikt als minder schweren Fall ansah und beim zweiten von verminderter Schuldfähigkeit wegen Crystal-Konsums ausging, kam sie zu der recht hohen Strafforderung. Ramon H. reichte einen Zettel zu seinem Verteidiger. „Mein Mandant bittet um zehn Minuten Pause“, sagte Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich dann. Richter Bernd Bräunlich, der diesen Prozess vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Chemnitz als Vorsitzender leitete, unterbrach die Verhandlung und Martin Göddenhenrich ging erstmal in den Haftkeller des Gerichts – wohl um seinen Mandanten zu beruhigen.

Vom Beinbohrer beauftragt?

Staatsanwältin Rickert war die zuständige Ermittlerin bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz in diesen Fällen. Darum kam auch sie zum letzten Prozesstag, um für die Anklagebehörde zu plädieren. Sonst war ihr Kollege Norbert Metzger Sitzungsvertreter. Die Staatsanwältin ging davon aus, das Ramon H. den Mercedes im Auftrag eines Dritten raubte. „Zunächst hatte er angegeben, der Florian R. hätte ihn damit beauftragt, dies aber dann widerrufen.“ R. gehörte übrigens zu den Beinbohrern von Roßwein, die dort einen jungen Mann zwangen, einen Lkw-Fahrer auszurauben und dem Opfer mit einem Akkubohrschrauber ins Bein bohrten.

Inkasso Brutale

Aber ob Auftrag oder nicht – für die Staatsanwältin wiegt der Mercedes-Raub besonders schwer. „Er hätte einen Rückzieher machen können. Aber er ist da hoch und hat den Z. ausgebraubt ohne Mitgefühl.“ Zudem habe er dabei eine scharfe Schusswaffe verwendet, sagte die Anklagevertreterin. Das ergäbe sich aus der Zeugenaussage des Geschädigten, der sich mit Waffen auskenne.

Auch für den Überfall auf die Döbelner Familie fand Angelika Rickert deutliche Worte. „Da reicht es mir. Ein völlig Unbeteiligter, der mit der Sache überhaupt nichts zu tun hatte, wird schwer verletzt. Das muss ich Euch mal so sagen.“ Zusammen mit dem Colditzer Paul M. war Ramon H. vor dem Benz-Raub in dem Haus eingerückt. Den Vater verletzten sie durch Schläge und Schüsse aus einer Gasdruckwaffe schwer, die Schwiegertochter bekam einen Streifschuss ab und auch der Sohn wurde verletzt. Es ging wohl um Inkasso Brutale. Wie die Familienmitglieder als Zeugen berichteten, habe sich der Sohn 1000 Euro bei einem justizbekannten Döbelner geborgt und nicht rechtzeitig zurückgezahlt. Darum habe er die Schläger geschickt.

Rechtsanwältin Silke Aigeltinger vertrat in diesem Prozess den ehemaligen Mercedes-Besitzer als Nebenkläger. Sie schloss sich der Staatsanwältin an, was rechtliche Würdigung und Strafe für Ramon H. betraf. „Was er getan hat, hat meinen Mandanten sehr betroffen. Er kann es sich bis heute nicht erklären, wie es zu dieser Tat kommen konnte, da ihn eine Freundschaft mit Herrn H. verband. Vom Prozess hatte er sich Aufklärung erhofft“, sagte Rechtsanwältin Aigeltinger.

Frei nach erfolgreicher Therapie

Bei dem brutalen Übergriff ging Rechtsanwalt Göddenhenrich mit der Staatsanwältin d’accord. „Das hat mein Mandant mittlerweile auch begriffen.“ Er wertete aber das Tatgeschehen um den Benz-Raub anders, nicht als schwere räuberische Erpressung, sondern als versuchten Raub, wenngleich das juristisch arg um drei Ecken gedacht wirkte. Dass Ramon H. eine scharfe Schusswaffe verwendete, bestritt der Verteidiger. „Dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte.“ Er forderte für Ramon H. eine Gesamtstrafe „in einer Höhe, die einen Vorwegvollzug entbehrlich macht.“ Der 29-Jährige soll möglichst von der Untersuchungshaft in zur Drogentherapie in den Maßregelvollzug gehen und unter Anrechnung der Untersuchungshaft und Strafnachlässen nach erfolgreicher Therapie wieder frei kommen.

Mittäter spricht von Kollateralschaden

Ramon H. atmete auf, als der Vorsitzende das Urteil der 1. Großen Strafkammer verkündete. Es wurden nämlich keine zehn Jahre und zehn Monate. Vier Jahre Haft als Gesamtstrafe für den Überfall sowie die beiden Raubstraftaten plus die Unterbringung in der Entziehungsanstalt. Zwei von anderen Gerichten verhangene Haftstrafen, unter anderem wegen Körperverletzung, gehen in dieser Gesamtstrafe mit auf. Das sind zwei Jahre von Amtsgericht Döbeln und acht Monate vom Landgericht Chemnitz. Rein rechnerisch bekam H. für die Taten in der Nacht der Brutalität des 20. und 21. Juli 2020 also „nur“ ein Jahr und vier Monate. H. gab über seinen Verteidiger bekannt, das Urteil anzunehmen. Die Staatsanwaltschaft kann es mit der Revision anfechten.

M., der Mittäter bei der gefährlichen Körperverletzung, bekam zwei Jahre und neun Monate. Er gab keine Erklärungen ab, ob er Rechtsmittel einlegt oder nicht. Staatsanwältin Rickert, die drei Jahre Haft für M. gefordert hatte, tat dies auch nicht.

Beide Angeklagte bedauerten in ihren Schlussworten, den Senior aus Döbeln so schwer verletzt zu haben. Der Colditzer Paul M., der rechtsradikale Briefe aus der Haft schreibt, bezeichnete das als „Kollateralschaden“.

Von Dirk Wurzel