Feiern in den Mai – das ist am Wochenende in der Region Döbeln los

Region Döbeln

Feiern in den Mai und natürlich auch am 1.Mai selbst – das ist in der Döbelner Region eine gute Tradition. Da der Feiertag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, findet alles geballt an einem Wochenende statt. Und weil strenge Corona-Regeln der Vergangenheit angehören und auch das Wetter mitspielen soll, steht zwei veranstaltungsreichen Tagen nichts im Wege. Hier ein Überblick, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Region Döbeln

Livemusik mit der Partyband Schwarzkittelfive gibt es am Vorabend des 1. Mai, ab 19 Uhr, in der Bürgergartengarten-Arena in Döbeln. Am 1. Mai selbst lädt der Bürgergarten ab 11 Uhr zum Frühschoppen ein. Der Eintritt ist frei. Für Musik sorgt die Mochauer Himmelfahrtsband.

Die Himmelfahrtsband spielt am1. Mai wieder im Döbelner Bürgergarten (Archivfoto). Quelle: Sven Bartsch

Der Limmritzer Feuerwehrverein lädt in diesem Jahr zum 29. Maibaum-Fest ans Viadukt im idyllischen Zschopautal ein. Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause wollen die Mitglieder des Feuerwehrvereins durchstarten und ihren Gästen aus nah und fern eine kleine Ablenkung in schwierigen Zeiten bieten. Unter dem Motto „Familienspaß für das kleine Geld“ beginnt das Festprogramm am 1. Mai pünktlich um 10 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaums. Der Baum wird dabei traditionell mit Muskelkraft aufgerichtet. Ab 11.30 Uhr wird Schwein am Spieß serviert. Um 13 Uhr starten die spektakulären Wettkämpfe im Bierfassflößen auf der Zschopau. Spontane Teilnahmen von Mannschaften sind ausdrücklich erwünscht. Ein Teambesteht dabei aus jeweils fünf Personen. Viel Vergnügen verspricht auch wieder der Wettstreit im Baumstamm-Weitwerfen. Bei diesem Wettkampf nach „Limmritzer Art“ können die Gäste in getrennten Wertungen für Kinder, Frauen und Männer ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Um 15 Uhr beginnt dann das schon legendäre Entenrennen. Es gilt, sich frühzeitig die eine oder andere Ente mit persönlicher Glückszahl an der Bar im Bierzelt zu sichern. Den Siegern und Platzierten aller Wettkämpfe winken wieder kleine Erinnerungsprämien. Die jüngsten Besucher des Festes werden auf der Bastelstraße, der Hüpfburg und mit Einlagen der Limmritzer Jugendfeuerwehr bestens unterhalten. Fester Bestandteil ist die gut gefüllte und beliebte Tombola mit 100-Prozent-Gewinnchancen. Ums leibliche Wohl der Gäste kümmern sich die Mitglieder des Feuerwehrvereins und kulinarischer Höhepunkt dürfte einmal mehr der sehr gut sortierte Kuchenbasar sein.

Pünktlich um 10 Uhr am 1. Mai will die Limmritzer Feuerwehr den Maibaum am Viadukt stellen (Archivfoto). Quelle: Sven Bartsch

Der THW-Ortsverband Döbeln und der Verein der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerkes Döbeln laden für den 1. Mai von 10 bis 14 Uhr zum traditionellen Frühschoppen aufs Areal an der Friedrichstraße 17 ein. Mit dem wird gleichzeitig das 30-jährige Bestehen des Döbelner Ortsverbandes gefeiert. Höhepunkt soll diesmal die Vorstellung des neuen Gerätekraftwagens und des neuen Tiefladers sein. Es gibt Einblicke in die Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, Führungen, Getränke sowie Leckeres vom Grill und für die jüngsten Besucher eine Hüpfburg zum Austoben.

Zwei Vorstellungen bietet das Mittelsächsische Theater am Wochenende in Döbeln. Am Freitag um 19.30 Uhr steht Ray Cooneys Komödie „Außer Kontrolle“ auf dem Spielplan und am Sonntag um 19 Uhr hat das Operndoppel „Das Telefon“ und „Die menschliche Stimme“ im Theater Premiere.

Region Roßwein

In Roßwein wurde der Maibaum Freitag früh vom Lager an der Stadtbadstraße zum Aufstellen auf den Marktplatz transportiert – wegen Überlänge bekam er dafür eine Polizei-Eskorte.

Der Dorf- und Feuerwehrverein Haßlau lädt zur Feier in den Mai ein – für Sonnabend, ab 17 Uhr, am Dorfgemeinschaftshaus des Ortes. Es gibt Speisen und Getränke

Am 1. Mai, um 15 Uhr, findet im Klosterpark Altzella ein Streifzug durch die Geschichte des Klosters Altzella statt. Bei der kurzweiligen Führung „Von Abt bis Zelle“ werden historische Highlights und klerikale Stars des Klosters näher vorgestellt. Nur wenige wissen, dass das Kloster Altzella die Grablege der Wettiner war und ein Zellaer Abt ein großer Widersacher Martin Luthers. Wie, wo und warum gibt es bei der Führung zu erfahren. Der Preis beträgt für Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Die Karten können schnell und bequem online über die Homepage des Klosters erworben werden.

Region Waldheim

Der Wachbergturm in Waldheim ist am 1. Mai von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Die Tür schließt Vito Daidone vom Verschönerungsverein auf. Die Veranstalter raten, Besuchern, die mit dem Auto anreisen, das Fahrzeug auf dem Parkplatz An der Zschopau abzustellen und den Wanderweg 10 zu nutzen. Dieser führt über den Markplatz, an Kirche und Schule vorbei, die Schönberger Straße hinauf zum Wachbergturm.

Zum Frühschoppen am Feuerwehrgerätehaus an der Gebersbacher Straße lädt der Waldheimer Feuerwehrverein für den 1. Mai ein. Beginn ist um 10 Uhr.

Region Hartha

Auf dem Dorfplatz an der Pfarrscheune von Wendishain ist am Sonnabend etwas los. Im Dorf wird 17 Uhr der Maibaum gestellt. Danach wird zum Tanz in den Mai eingeladen. Dabei werden im Festzelt und darum herum Unterhaltung, Spiel und Spaß geboten. Es läuft ein Programm mit einigen Live-Einlagen. Draußen wartet eine Hüpfburg für die Kinder. Zum 19. Mal wird zum Maibaumstellen eingeladen.

In Hartha auf dem Schützenplatz treffen sich am Sonnabend alle, die mit einem zünftigen Brauchtumsfeuer in den Mai starten wollen. Der Verein Pro-Hartha macht dafür auf dem Schützenplatz alles bereit. Ab 18 Uhr sind Gäste willkommen. Um 19.30 Uhr startet ein Lampionumzug an der Südstraße.

Region Leisnig

In Leisnig auf dem Marktplatz steigt ab Freitag das Blütenfest. Denn dann ist auf dem Markt schon Rummel. Am Sonnabend stellen die Feuerwehrleute auf dem Marktplatz den Maibaum auf. Am Nachmittag, zwischen 14 und 18 Uhr laden die Leisniger zur Vereinsmeile auf den Markt ein. 19 Uhr beginnt dort das Charity-Konzert zugunsten vom Verein und Hospiz Lebenszeit. Unter anderem tritt der Puhdy Peter Meyer auf, zudem die Gruppe Stamping Feet und die Unkomplizierten.

Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag ist der Biergarten am Kulturbahnhof von Leisnig ab 11 Uhr geöffnet. Weil die Crew am Sonnabend in die Saison startet, wird Musik gespielt. Ab 14 Uhr spielt das Blue-Grass-Trio Road Brothers am Bahnhof. Dort ist am Sonnabend 18 Uhr Schluss, denn dann sind Musiker vom Kulturbahnhofs-Quartett mit auf dem Leisniger Marktplatz aktiv. Am Sonntag öffnet der Bahnhofsbiergarten bis 21 Uhr.

In den Gemeinden

Sein mittlerweile 17. Maibaumfest feiert Mockritz am Samstag, 30. April. Bevor gefeiert werden kann, muss aber erst einmal gearbeitet werden. Um 10 Uhr starten die Wettkämpfe der Jugendfeuerwehren, ehe es anschließend ein leckeres Mittagessen gibt. Gegen 15 Uhr schwebt dann der Maibaum ein. Der feierliche Transport vom Feuerwehr-Gerätehaus zum Mockritzer Ortskern wird musikalisch von der „Muldenblechbande“ begleitet. Ist der Maibaum aufgestellt, gibt es ab 16 Uhr Kaffee, Kuchen und Softeis. Auf die kleinen Besucher wartet eine Hüpfburg. Am Abend, ab 19 Uhr, zeigt die Bauchtanzgruppe „Wüstenzauber“ ihr Showtanzprogramm und „Boutique 76“ sorgt für die richtige Musik, um am Lagerfeuer in den Mai zu tanzen.

Ebenfalls am Samstag, 30. April, wird in Zschaitz der Maibaum aufgestellt. Die Kameradinnen und Kameraden der Zschaitzer Feuerwehr laden dafür um 15 Uhr ans Feuerwehrgerätehaus beziehungsweise Naherholungszentrum ein.

Am Sonntag, 1. Mai, lädt schließlich der Schrebitzer Heimatverein ab 14 Uhr zum traditionellen Maibaumstellen auf den neuen Festplatz vor der KulturSchule in Schrebitz ein. Es gibt ein buntes Programm für Groß und Klein. Mit dabei ist auch die Dance Company Döbeln, es gibt Akrobatik zu sehen, einen großen Flohmarkt und köstliche Leckereien, wie Flammkuchen und Schrebitzer Maibowle!

