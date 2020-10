Feiern trotz Corona? Ostrau handhabt es unterschiedlich

Ostrau

Feiern im Zeichen von Corona. Da scheiden sich gerade die Geister. Während die einen feiern, verzichten die anderen lieber. In der Gemeinde Ostrau stehen Vereine, Institutionen und die Kommune selbst derzeit wieder vor solchen Fragen. Feiern oder aus Vorsicht lieber darauf verzichten? Die Medaille hat zwei Seiten: Da ist die Verantwortung, die der Veranstalter tragen muss. Was, wenn etwas passiert? Eine hundertprozentige Sicherheit kann es trotz Hygienekonzept und besonderer Umsicht nicht geben. Auf der anderen Seite ist aber das dringende Bedürfnis, das kulturelle Leben in der Gemeinde aufrecht zu erhalten.

Corona-konform Fasching feiern

In Ostrau und seinen Ortsteilen gehen die Menschen ganz unterschiedlich damit um. Die Kiebitzer beispielsweise haben ihren Weihnachtsmarkt erst kürzlich abgeblasen. „Wir können nicht gewährleisten, dass Abstand gehalten wird“, sagt Ortsvorsteherin Franziska Dinor. Einen Weihnachtsbaum wollen die Kiebitzer trotzdem stellen.

Anzeige

In Schrebitz traut man sich dagegen was: Am 14. November lädt der Schrebitzer Carneval Club (SCC) zu seiner Faschingsparty ein. Unter dem Motto „Bei uns wird nicht lange rumgeeiert, der SCC mit Brille feiert“ wird die Veranstaltung corona-konform über die Bühne gebracht. Tanzen ist verboten, schunkeln erlaubt.

Hoffnung für Weihnachtsmarkt

In Ostrau selbst entscheidet man sich nicht per se fürs Feiern. Die anstehende Halloween-Party am 31. Oktober auf dem Festplatz an der Döbelner Straße soll aber – ähnlich wie schon das Kartoffelfest – unter freiem Himmel stattfinden. Das Gelände ist weitläufig, so dass das Hygienekonzept mit all seinen Regelungen umgesetzt werden kann. Auch für den Weihnachtsmarkt hat Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) Hoffnung.

Seniorenweihnachtsfeiern abgesagt

Anders sieht das in Sachen Seniorenweihnachtsfeiern aus. Die sollten eigentlich am 9. und 10. Dezember im „Wilden Mann“ stattfinden. „Theoretisch wäre es möglich, aber das hat was mit Verantwortung zu tun“, begründet das Gemeindeoberhaupt die Entscheidung gegen die Seniorenweihnachtsfeiern. Vor allem Bürger, die zur Risikogruppe gehören, nehmen daran teil. Außerdem sind die Seniorenweihnachtsfeiern traditionell Tanzveranstaltungen. Das wäre sowieso nicht möglich. „Mir tut das richtig leid“, sagt Dirk Schilling. Doch er ist sich sicher – es ist die richtige, die vernünftigere Entscheidung.

Unter Vorbehalt

Den Neujahrsempfang am 8. Januar schreibt der Bürgermeister hingegen noch nicht ab. Die Veranstaltung findet zwar nicht draußen statt, aber Abstände können eingehalten werden und getanzt wird dort eigentlich auch nicht.

Die Entscheidungen, die die Gemeinde heute trifft, sind sowieso nur unter Vorbehalt. Steigen die Infektionszahlen, bringt das neue Regelungen oder gar generelle Veranstaltungsverbote mit sich. Dirk Schilling will trotzdem versuchen, das kulturelle Leben in seiner Gemeinde aufrecht zu erhalten. So gut es eben geht, ohne aber unnötige Risiken einzugehen, lautet seine Devise.

Von Stephanie Helm