Salbitz

Einmal im Jahr lädt das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zum Feldtag (LfULG) an die früher selbstständig agierende Versuchsstation in Salbitz ein. In diesem Jahr legte das Amt den Termin erstmals in die Abendstunden. Das könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass deutlich mehr Landwirte als in den vergangenen beiden Jahren an dieser Veranstaltung teilnahmen.

„Der Abendtermin ist gut. Da kann man die Veranstaltung besuchen, ohne dass das Tagesgeschäft im Betrieb leiden muss“, betont Julius von der Decken vom Gutshof Raitzen. Es sei von Vorteil, dass auf einem vergleichbaren Standort, wie der, auf dem er agiert, solche Versuche zu Sorten und zum Pflanzenschutz stattfinden. „Im Betrieb ist es schwer, solche Aussagen fundiert zu treffen. Hier kommt man – insbesondere durch die mehrfache Wiederholung der Versuche – zu aussagekräftigen Ergebnissen“, schätzt der Landwirt ein. So sehe man hier neue Sorten und erfahre etwas zu deren Qualität und Ertrag. „Zum Beispiel wurden fünf neue Winterweizen-Sorten vorgestellt. Anhand dieser Ergebnisse können wir präzisere Entscheidungen treffen, erläutert Julius von der Decken den Mehrwert, den diese Veranstaltung für ihn hatte.

Wichtige Aussagen zu neuen Sorten

„Ich wollte als ’gelernter Tierproduzent’ mal über den Tellerrand schauen“, schildert Roland Paul von der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln seinen Grund, am Feldtag teilzunehmen. Schon aufgrund der angenehmeren Temperaturen fand er den Abendtermin gut. „Mich hat die Genauigkeit und Intensität der Versuchsdurchführung beeindruckt“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Hier erhalte man gute und wichtige Aussagen zu neuen Sorten und die passenden Anbauempfehlungen dazu. Besonders wichtig habe er die Ausführungen zu neuen Winterweizensorten sowie zur Standsicherheit von Gerste, also zu den Halmstabilisatoren, gefunden. Für die Agrargenossenschaft als Tierproduzenten seien auch die Empfehlungen hinsichtlich der Ausrichtung des Pflanzenschutzes auf die Gesunderhaltung der Pflanzen interessant. Über das Futter ziehe sich das Thema schließlich bis in das Nahrungsmittel hinein.

Neben dem bereits erwähnten Winterweizen stellten die Mitarbeiter des LfULG auch die Auswirkung von Wachstumsreglern an Winterhartweizen und Dinkel sowie Versuche zur regionalen Anbaueignung von Sojasorten vor.

Getreidepreise möglicherweise bald unter Druck

An den Anfang der Veranstaltung hatte das Landesamt allgemeine Aussagen zur aktuellen Agrarpolitik gestellt. Demnach sei zwar in Deutschland die Raps-Anbaufläche im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent und bei den französischen Nachbarn noch deutlicher zurückgegangen, weltweit werde aber mehr produziert. Deshalb seien bestenfalls stabile Preise zu erwarten. Relativ stabil sei die Situation auch am Getreidemarkt, dennoch könnten die Preise dort wieder unter Druck geraten.

Zur Galerie Wie kommen neue Sorten mit den hiesigen Böden klar? Wie schneiden sie im Vergleich mit etablierten Sorten ab? Welche Auswirkungen hat die Düngung auf den Ertrag? Diese und andere Fragen wurden beim Feldtag des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Dienstag bei Salbitz behandelt.

Von Axel Kaminski