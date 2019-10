Kloster Buch einen Tag lang offen für Entdecker und Ausprobierer

Klosterbuch

Papier selbst schöpfen, mit Kräutern dekorieren oder mit Holz und Stoffen arbeiten – der nächste kreative Ferientag im Kloster Buch ist für den Montag, 21. Oktober, geplant. Nach und nach etabliert er sich als gute Gelegenheit für Feriengroßeltern, mit ihren Enkeln etwas zu unternehmen, wovon beide Generationen etwas haben. Den gesamten Tag lang ist auf dem Klostergelände etwa los, denn von 10 bis 17 Uhr stehen Tore und Pforten offen. Es werden verschiedene kreative Aktivitäten für die Kinder geboten, währenddessen die erwachsenen Begleiter gern einen Klosterbummel unternehmen können, beispielsweise in den Kräutergarten am Fluss.

Schöpferwerkstatt zum Mitmachen

In der Schöpfwerkstatt werden Papierbögen angefertigt und gestaltet: Zwar wird Papier heutzutage überwiegend industriell hergestellt. Doch in der Werkstatt des Klosters entstehen in Handarbeit und mit individueller Gestaltung einzigartige Briefbögen, Bilder oder auch Grußkarten. Dabei sind Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Um die fertigen Papierbögen am Ende auch mitnehmen zu können, sollte auf jeden Fall etwas Zeit mitgebracht werden. Empfohlen wird daher, mit dem Papierschöpfen zu beginnen und im Anschluss die anderen Angebote zu nutzen. Während dieser Zeit können die Papierbögen dann trocknen beziehungsweise getrocknet werden.

Schreiben wie früher

Im Scriptorium wird es so richtig aufregend. Hier wird nicht einfach nur theoretisches Wissen vermittelt sondern vor allem richtig Hand angelegt. „Mönchskutten überstreifen und ran an die Schreibpulte...“ - mit Feder und Tusche - erst wird geübt und im Anschluss eine eigene Schriftrolle angefertigt. Versehen wird diese noch mit dem passenden Siegel.

In der Kräuterwerkstatt kann unter fachgerechter Anleitung von Undine Myja mit Kräutern allerlei Dekoratives und Nützliches hergestellt werden. Zudem steht Keramikmalerei auf dem Plan. Hier können Tierfiguren oder Blumen aus Keramik individuell bemalt werden. Zusätzlich dürfen sich Groß und Klein in der Textilwerkstatt auf kreatives Gestalten mit Stoffen und Holz freuen.

Klosterführung für Jüngere

13 Uhr beginnt eine auf junges Publikum zurechtgeschnittene Führung durch die Klosteranlage. Dabei können die historischen Gebäude und Räumlichkeiten erkundet werden. Es gibt viel über das Leben und Wirken der Zisterziensermönche zu erfahren.

Neben all den kreativen Angeboten bietet sich die Gelegenheit zum Besuch zweier laufender Ausstellungen. „Zwischen Himmel und Erde“, die Werke von Andre Uhlig, sind in den Museumsräumen im Abthaus zu sehen. Im Kapitelsaal zeigen die Künstler Carin Bierbaum und Endrik Meyfarth unter dem Titel „Sichtschichten“ einen Teil ihrer Arbeiten in Form von Malereien und Grafiken.

Beide Ausstellungen laufen bis 31. Oktober. Gruppen melden sich telefonisch an unter 043321/68592 oder per Email: KlosterBuch@t-online.de

Von Steffi Robak