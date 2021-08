Ferienlager unterm Kletterbogen im Töpelwinkel

Döbeln

Das volle Ferienprogramm gibt es aktuell im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel. Nach acht Monaten Schließzeit durch Corona läuft seit Ende Juni wieder der Übernachtungsbetrieb. Nach Klassenabschlussfahrten zu Schuljahresende ist das Haus nun drei Wochen lang mit den drei Durchgängen des Ferienlagers ausgelastet. Gerade verbringen 28 Kinder zwischen zehn und 15 Jahren eine erlebnisreiche Ferienwoche, unter anderem mit Klettern am Kletterbogen im Töpelwinkel. Parallel veranstaltet der Dresdner Kulturladen eine Ferienprojekt mit Kindern auf dem Gelände. Kommende Woche sind 45 Ferienlagerkinder am Start, danach nochmals 30 zwischen sieben und 14 Jahren. Und im September geht es dann weiter mit dem Projekt junge Naturwächter, für das es auch schon viele Anmeldungen gibt. Damit dieses Naturwächter-Projekt finanziert werden kann und zudem Kinder aus finanziell weniger gut gestellten Familien das Ferienlager bezahlen können, brachte am Dienstag Uwe Krahl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Döbeln, einen Scheck über 1590 Euro vorbei. Die Sparkasse Döbeln trägt damit für acht Ferienlagerkinder die Teilnahmegebühr.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer