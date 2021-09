Großweitzschen

Drei Wochen kann der Hort in Großweitzschen im Jahr geschlossen bleiben. Die sogenannte Betriebsruhe ist in der Kita-Satzung der Kommune festgeschrieben. „Wir machen aber nur schon zwei Wochen“, erklärt Hauptamtsleiterin Denise Lange.Wie in den Jahren zuvor auch betrifft das die dritte und vierte Sommerferienwoche. Demnach schließt der Hort in der Zeit vom 1. bis zum 12. August 2022 für zwei Wochen seine Türen.

Für Ratsmitglied Marc Bohnstedt, der als Familienvater selbst von einer solchen Schließung der Einrichtung betroffen ist, ist die alljährliche Betriebsruhe problematisch. Er spricht für viele berufstätige Eltern, deren Kinder die Einrichtung besuchen. Sie werden in den zwei Wochen vor eine Herausforderung gestellt. Denn nicht jeder kann zu genau dieser Zeit Urlaub nehmen. Er denkt auch, dass Erzieherinnen und Erzieher über die starr festgelegte Betriebsruhe nicht all zu glücklich sind.

Mehrbetreuung in der Ferienzeit wird teuer

Es gibt einen weiteren Aspekt, der Marc Bohnstedt umtreibt. In den restlichen vier Wochen während der Sommerferien sind manche Eltern darauf angewiesen, ihre Kinder trotzdem im Hort betreuen zu lassen. Zwar halte sich das in Grenzen, aber es kommt eben doch vor. Weil Eltern im Hort aktuell aber nur zwischen vier Betreuungszeiten – nämlich drei, vier, fünf oder sechs Stunden – wählen können, kommen Eltern in die Bredouille. Marc Bohnstedt ist einer von ihnen. Er ist selbstständig, möchte seine Kinder auch in den Ferien betreut wissen. Sechs Stunden reichen da nicht. Er bräuchte eigentlich einen Betreuungsvertrag über neun Stunden.

Zwar ist es schon jetzt möglich, seine Kinder über diese Zeit im Hort betreuen zu lassen – kein Elternteil muss fürchten, dass seine Kinder auf der Straße sitzen – doch für jede angefangene Stunde, die über die eigentliche Betreuungszeit hinausgeht, zahlen Eltern 2,30 Euro. Bei drei Stunden täglich, wie im Fall von Marc Bohnstedt, sind das über die vier Wochen Sommerferienzeit 138 Euro, die noch auf den eigentlichen monatlichen Elternbeitrag für den Hort kommen. „Da zahle ich schon fast so viel wie für einen Krippenplatz“, sagt Marc Bohnstedt.

Sieben, acht oder neun Stunden

„Summen für Mehrbetreuung im Bereich der Beiträge für ein Krippenkind gab es nie“, sagt Denise Lange. Über den Tisch der Hauptamtsleiterin wandert alles rund um die Kindereinrichtungen der Gemeinde. „Wir bewegen uns im Durchschnitt bei 30 bis 40 Euro Mehrbetreuungskosten im gesamten Zeitraum der Sommerferien je Kind.“ Gleiches Prozedere gilt auch für die Herbst- beziehungsweise Winterferien. Dort liegt der Satz, laut Hauptamtsleiterin, sogar deutlich darunter.

Nichtsdestotrotz: Denise Lange kennt die Problematik. „Auch in den Ferien behalten die Kinder ihre vertraglich festgelegten Betreuungszeiten von drei, vier, fünf oder sechs Stunden. Für Eltern, die Vollzeit arbeiten, reicht diese Zeit in den Ferien meist nicht aus, weshalb es zur Mehrbetreuung kommt.“ An einer Lösung wird gearbeitet. „Angedacht ist, speziell für die Ferienzeiten die Möglichkeit für die Eltern einzuräumen, einen höheren Stundenumfang zu wählen – etwa sieben, acht oder neun Stunden – um die Betreuungszeit besser abzudecken.“ Dafür ist aber die Änderung der Betreuungssatzung sowie der Beitragssatzung nötig.

Satzungsänderung in Planung

Für Marc Bohnstedt kann das nicht schnell genug passieren. Ihn stört die Ungerechtigkeit. Denn er zahlt nicht nur die Mehrbetreuung in der Ferienzeit, sondern auch während der Betriebsruhe. Die zwei Wochen Schließzeit werden den Eltern nicht erlassen. Marc Bohnstedt spricht von einem negativen Beigeschmack.

Für dieses Jahr bleibt wohl alles noch beim Alten. Eine Änderung der entsprechenden Satzungen steht bei der Hauptamtsleiterin auf der To-Do-Liste. Bis die Gemeinderäte darüber beschließen können, bedarf es aber noch einiger Arbeit.

Neben der zweiwöchigen Betriebsruhe des Hortes, die im Übrigen immer für die Großreinigung der Einrichtung genutzt wird, beschlossen die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung weitere Schließtage – sowohl für Hort als auch die Kindertagesstätten. Die Kindereinrichtungen bleiben demnach am 19. April, das ist der Dienstag nach Ostermontag, dem 27. Mai als Brückentag nach Himmelfahrt sowie die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, also vom 26. bis 30. Dezember, geschlossen.

Von Stephanie Helm