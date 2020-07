Ferienzeit ist Bauzeit an Döbelner Schulen

Döbeln

Wer hätte das gedacht? Die 52 Jahre alten Fenster der Grundschule Döbeln-Ost sehen wieder aus wie neu und halten wahrscheinlich nach dieser Aufarbeitung nochmals 50 Jahre. Tischler Dennis Fröbel und seine Kollegen von der Tischlerfirma Auerbach und Hahn sind selbst überrascht. „Da hat man 1968 durchaus Qualitätsfenster hergestellt und eingebaut“, sagt der junge Tischler. Mit Kitt setzt er fachmännisch hier und da neue Glasscheiben ein. Bis auf die Wetterschenkel, die allesamt ausgetauscht werden, haben sich die alten Verbundglasfenster recht gut gehalten.

200.000 Euro für Sanierung der alten Fenster

„Dank der Arbeit der Tischler und neuer Farbe sehen sie aus wie neu“, freut sich Döbelns Baudezernent Thomas Hanns. „Und sie funktionieren dank der Handwerker auch wieder leichtgängig und wie neu“, ergänzt Sven Jäger, zuständiger Mitarbeiter im Döbelner Bauamt. Er hatte die Idee, einer solchen Fenstersanierung ins Spiel gebracht. Für 200.000 Euro lässt die Stadt nun an der Südseite an acht Klassenzimmern und vier Horträumen im Erdgeschoss und im ersten Stock die Fenster komplett überarbeiten. Mehr darf die Stadt für die Schule nicht ausgeben, weil bei größeren Investitionen die Zweckbindungsfrist deutlich länger als fünf Jahre ist. Denn das Schicksal des Schulgebäudes zwischen Abriss oder Sanierung entscheidet sich erst noch.

Zur Galerie Handwerker arbeiten die 52 Jahre alten Doppelglasfenster an der Grundschule Döbeln-Ost fachmännisch auf.

Neubauschule vom Typ „ Dresden Atrium“

Ein paar Jahre bleibt das Schulgebäude wird das Schulgebäude in jedem Fall noch genutzt. 1968 gehörte dieser auf ein Projekt des Dresdner Architekturprofessors Helmut Trauzettel Schultyp mit dem Namen „ Dresden Atrium“ zu den modernsten Gesellschaftsbauten,welche die DDR zu bieten hatte. Allein in Dresden wurden 55 dieser Schulen gebaut. Die 49. Grundschule Dresden steht als Vertreterin dieses Typs sogar unter Denkmalsschutz.

In Döbeln bekommen nun erstmal alle aufgearbeiteten Fenster neue Oliven und neue Dichtungen. Zudem werden die Rolladenkästen gedämmt und baut die Firma Alfred Brasse darin neuen Sonnenschutz in drei Farben, in gelb, anis und champagner, ein. Bis zum Ende der Sommerferien soll alles fertig sein.

Architektenwettbewerb zur Zukunft des Schulstandortes

Wie es auf dem künftigen neuen Schulcampus Döbeln-Ost in den nächsten zehn Jahren weiter gehen soll, entscheidet sich noch in diesem Herbst. Vier Planungsbüros, darunter zwei Döbelner, haben gerade ihre Entwürfe für das laufende Werkstattverfahren bei der Stadt eingereicht. Sie haben sich darin Gedanken gemacht, wie das gesamte Areal in Döbeln-Ost künftig bebaut werden soll. Fest steht, dass die Grundschule-Döbeln-Ost einen Neubau bekommt. Dann muss die vorhandene Turnhalle erweitert oder eine neue gebaut werden. Schließlich soll die Förderschule vom Schlossberg nach Döbeln-Ost umziehen. Hier ist dann zu klären, ob dafür die alte Plattenbauschule in Ost saniert und modernisiert werden kann oder ob sie einem Neubau weichen muss.

Ende August tagt eine Jury über die Wettbewerbsbeiträge der Architekturbüros. Im September-Stadtrat sollen die Ideen öffentlich vorgestellt werden.

An diesen Schulen wird auch gebaut Die Ferien nutzt die Stadt an verschiedenen Schulen für Baumaßnahmen: An der Großbauchlitzer Grundschule wird ein neues Gerätehaus für Außenspielgeräte errichtet. An der Kunzemannschule bekommt ein Klassenzimmer Schallschutz. Das Gartenhaus an der Schlossbergschule bekommt neuen Putz und neue Farbe. Im Flur der Mochauer Grundschule werden Fliesen erneuert. Am Lessing-Gymnasium wird in einigen Räumen gemalert und am grünen Klassenzimmer gebaut. An der Außenstelle am Körnerplatz wird am Brandschutz gebaut.

Von Thomas Sparrer