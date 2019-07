Klosterbuch

Die diesjährigen Highland Games im Kloster Buch steigen am Wochenende 20. bis 21. Juli. Die Mauern des einstigen Zisterzienserklosters bilden nicht nur die Kulisse für die urigen, aus schottisch- irischer Tradition erwachsenen Wettkämpfe. Der Verein Mittelsächsischer Kultursommer (Miskus) umrahmt das gesamte Wochenende mit „Pipes, Drums & More“. Aller zwei Jahre wird dazu ins Kloster Buch eingeladen.

Ganze Kerle aber auch Liebhaber der urwüchsigen Bräuche der grünen Insel und Schottlands sollen bei diesem Fest auf ihre Kosten kommen, und zwar ganz in Familie.

Ein Höhepunkt erwartet die Gäste gleich zu Beginn, wenn die Musiker der traditionell gekleideten Pipe-Bands einmarschieren. Zur siebten Auflage bekommen die alteingesessenen Bands Dresden Pipes and Drums sowie Crest of Gordon aus Bremen Unterstützung aus Peine von der Owl Town Pipe and Drum Band.

In schottisch-irischer Tradition wird am Wochenende auf dem Areal vom Kloster Buch bei Leisnig gefeiert. Dabei wird nicht allein mitreißende Musik geboten. Bei den Wettkämpfen, den Highland Games, geht es extrem spannend zu.

Einen gemeinsamen Auftritt wird es zur Eröffnung am Samstag um 12 Uhr und zum Abschluss am Sonntag um 16 Uhr geben. Musik ist überhaupt das Stichwort: Scottish und Irish Folk erzählen von Sehnsucht, Lebensfreude und durchzechten Nächten und vermitteln das besondere Flair der beiden Landstriche.

Für ausgelassene Stimmung am Samstagabend sorgt die Gruppe never walk alone. Die sieben Musiker aus Sachsen frönen voller Spielfreude dem flotten und selbst bezeichneten German-Irish-Folk-Rock. Passend zur Musik werden Irish Dance und Stepptanz präsentiert.

Fehlen dürfen ebenso wenig die Highland Games, die das Programm um einen authentischen Bestandteil ergänzen. Sechs Mannschaften treten am Sonnabend gegeneinander an, um sich in den traditionellen Disziplinen wie Hammerwerfen, Baumstammüberschlag und Steinstoßen zu übertrumpfen. Am Sonntag sind die Einzelkämpfer dran. Auch die Kleinsten können bei den Kinder-Highland Games ihre Kräfte messen.

Zum Verweilen lädt ein bunter Markt mit landestypischen Produkten ein. Zahlreiche Händler bieten ihre Waren feil, die sowohl Hunger und Durst als auch die Kauflust nach Andenken stillen. Die Auswahl der Köstlichkeiten reicht vom typischen Fish and Chips bis hin zum traditionellen Haggis, dem schottischen Nationalgericht. Zum Durststillen dient ein kühles Guinness oder Kilkenny. Erlesene Whiskeysorten können verkostet werden.

An beiden Tagen werden Klosterführungen geboten. Treff ist jeweils 14.30 Uhr am Abthaus.

Pipes, Drums & More, 20.und 21. Juli, Kloster Buch in Klosterbuch bei Leisnig, Sonnabend 11 bis 23 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr

Von Steffi Robak