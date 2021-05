Fette Drogengeschäfte in Döbeln? Zeuge schweigt

Chemnitz/Döbeln

Déjà-vu im Landgericht Chemnitz: „Mein Mandant wird keine Fragen dazu beantworten, weil er sich damit der Strafverfolgung wegen falscher Verdächtigung aussetzen würde“, sagte Rechtsanwalt Andreas Baereke als Zeugenbeistand eines 29-Jährigen Serben. Paragraf 55 der Strafprozessordnung (StPO) erlaubt es Zeugen, die Antwort auf solche Fragen zu verweigern, wenn sie sich damit selbst belasten würden. Auf diese Weise vermied der Serbe bereits eine Aussage in einem anderen Prozess gegen andere Angeklagte aber zur selben Problematik: Drogen in Döbeln.

Der Serbe hat mit früheren Aussagen bei der Polizei und in seinem Prozess drei Leute reingeritten: Ein Paar aus Döbeln, von dem er angab, es sei mit ihm und sieben Kilo Crystal nach Dresden gefahren und seinen Schwiegervater. Der soll ihn beauftragt haben, auf die sieben Kilo Rauschgift aufzupassen und sie dazu vorübergehend in seinen Keller stellen. Hüseyin D., der mutmaßliche Besitzer des Crystals, würde für das Meth-Sitten fünf grüne Scheine springen lassen. Außerdem soll die Döbelnerin, die mit dem jungen Serben, ihrem Freund und den sieben Kilo im Dresdner Hotel am Terrassenufer war, mehrfach Crystal vom Schwiegervater des 29-Jährigen bezogen haben. Die Frau bestreitet das und schweigt im übrigen, sich auf Paragraf 55 StPO berufend.

In einem langen Prozess hatte die 16. Große Strafkammer des Landgerichts Dresden das Paar aus Döbeln im März zu Haftstrafen mit und ohne Bewährung verurteilt, worüber wir hier, hier und hier berichteten. Nun sitzt der Schwiegervater, ein 46-jähriger, in Österreich geborener und berufstätiger Serbe, auf der Anklagebank im Landgericht Chemnitz, wo die 1. Große Strafkammer die Anklage gegen ihn verhandelt. Diese fußt maßgeblich auf den Angaben des 29-Jährigen. So habe der 46-Jährige zweimal zehn und einmal 20 Gramm Crystal an die Döbelnerin verkauft sowie den Brillux-Eimer mit den sieben Kilo Methamphetamin für Hüseyin D. aufbewahrt und seinen Schwiegersohn drauf aufpassen lassen, weil er in familiären Angelegenheiten nach Franken reisen musste.

Hüseyin D., den Polizei-Zeugen in vorangegangen Prozessen zu dieser Problematik als Besitzer der Shisha-Bar in Hartha beschrieben, ist mittlerweile abgetaucht. Sein Name geistert durch viele Prozessakten zu Verfahren um die Döbelner Drogenszene. Ein Mann, vor dem die Leute Angst gehabt haben sollen und der auch recht flink mit der Pistole sei, worüber wir hier und hier berichteten.

Der 46-jährige Serbe aus Döbeln saß wegen der Redseligkeit seines Schwiegersohnes sogar schon für reichlich zwei Wochen in Untersuchungshaft, bis das Amtsgericht Chemnitz den Haftbefehl außer Vollzug setzte. Die Polizei suchte im August 2020 mit Spürhund Pepe in seinen Wohn-und Kellerräumen nach Drogen und fand nichts, wie das bereits im Dresdner Prozess in öffentlicher Hauptverhandlung zur Sprache kam.

Blieb die Aussage des 29-Jährigen bei der Polizei und in seinem Prozess, in dem er wegen der Sieben-Kilo-Geschichte zu über vier Jahren Haft verurteilt wurde. Und von der er jetzt offenbar nichts mehr wissen will. „Ohne ins Detail zu gehen, aber er hat da eine Geschichte erfunden, um Strafnachlass zu erlangen“, sagte nun Rechtsanwalt Baereke. Nach kurzer Diskussion mit dem Staatsanwalt und Beratung gab Richter Bernd Bräunlich, Vorsitzender der 1. Großen Strafkammer in diesem Verfahren, bekannt, den Serben nicht als Zeugen zu hören. Stattdessen fährt die Kammer in Chemnitz dasselbe Programm, wie die in Dresden: Richter, Staatsanwälte und Polizeibeamte, die mit dem nunmehr schweigenden Zeugen zu tun hatten, sollen im Prozess gegen den 46-Jährigen aussagen.

Von Dirk Wurzel