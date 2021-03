Feuer auf Rechnungshof-Baustelle in Döbeln – das LKA ermittelt

Döbeln

Ein Feuer auf einer Baustelle beschäftigt das Landeskriminalamt Sachsen (LKA). Wie die Behörde mitteilt, haben Unbekannte Täter am Donnerstagabend Feuer auf der umfriedeten Baustelle des Freistaates Sachsen an der Bahnhofstraße in Döbeln gelegt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt das LKA mit etwa fünftausend Euro an. Es handelt sich um eine Baustelle des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Unter der Schirmherrschaft des SIB bauen unterschiedliche Gewerke die ehemalige Kaserne um, damit dort der Sächsische Landesrechnungshof einziehen kann.

Noch in der Nacht des Brandes hat die Task-Force-Gewalt des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ im Landeskriminalamt Sachsen) die Kollegen des Polizeireviers Döbeln vor Ort unterstützt. Da eine politische Motivation nicht auszuschließen ist, hat das PTAZ des LKA Sachsen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Das LKA sucht nun Zeugen, die in den Abendstunden des 18. März zwischen 20.30 Uhr und 22.Uhr am Tatort in Döbeln auf der Bahnhofstraße und im weiteren Bereich um den Tatort verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen oder sonstige relevante Feststellungen getätigt haben. Die Ermittlungsbehörden sind bei der Aufklärung der Straftat auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Sachsen unter 0800/8 55 20 55 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von diw/daz