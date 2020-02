Ostrau

Bei Autoschraubereien an der Oschatzer Straße in Ostrau ist am Montagabend gegen 19 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Davon berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag. Demnach habe sich der dort in einer Garage werkelnde 30-Jährige selbstständig und unverletzt in Sicherheit bringen können. Die Beamten beziffern den entstandenen Sachschaden auf zirka 5.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von fahrlässiger Brandentstehung ausgegangen. Neben der Polizei war zudem die Feuerwehr im Einsatz.

Von ap/DAZ