Wiesenthal

Drei Menschen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem es am Sonnabend gegen 19 Uhr in ihrem Wohnhaus im Leisniger Ortsteil Wiesenthal gebrannt hat. Mutmaßlich entstand der Brand im Keller des Gebäudes, wie Leisnigs Stadtwehrleiter Bernd Starke auf Anfrage mitteilte. Die konkrete Ursache war am Sonnabend nicht auszumachen.

Leitstelle ruft Großalarm aus

Die Rettungsleitstelle hatte wegen des Verdachts auf einen größeren Hausbrand einen Großalarm ausgelöst. So waren vier Feuerwehrfahrzeuge aus Leisnig im Einsatz, dazu eins mit Kameraden aus Wiesenthal, aus Brösen, Minkwitz, Naundorf sowie aus der Nachbarstadt Hartha.

Nachbar greift beherzt zum Feuerlöscher

Gelöscht werden musste nicht, da ein Nachbar bereits beherzt mit dem Feuerlöscher zu Werke gegangen war. Die Feuerwehr setzte dann Technik dafür ein, um das Gebäude zu entlüften und damit vom Rauch zu befreien.

Mehre Tausend Euro Sachschaden

Die drei Bewohner, eine 44-jährige Frau sowie zwei 12- und 13-jährige Kinder beziehungsweise Jugendliche, hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden mehrere Tausend Euro. Laut Polizei begutachteten Brandursachenermittler den Brandort noch am Sonntag.

Von daz/sro