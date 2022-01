Feuer und Explosion: Döbelner Paar erlebt zwei Katastrophen in einer Woche

Döbeln

Es sind diese zwei aufeinanderfolgenden Montage, die das Leben von Gabriela Hanke (44) und Heiko Riedel (47) gehörig auf den Kopf gestellt haben. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar. Beide wohnen aber noch getrennt. Gabrielas Wohnung an der Ritterstraße war am Montag, dem 27. Dezember, Schauplatz eines Branddramas. Die Sozialarbeiterin saß mit ihren beiden Töchtern (8 und 17 Jahre alt) an jenem Nachmittag gemütlich im Wohnzimmer. Die noch aus DDR-Zeiten stammende Weihnachtsbaumbeleuchtung ließ den stattlichen Weihnachtsbaum leuchten. „Mama, ich glaube der Baum brennt“, rief plötzlich die jüngere der beiden Töchter. Ich schickte die Kinder ins Bad, Wasser holen, und versuchte zugleich mit einer Decke die noch kleinen Flammen zu ersticken“, schildert die Mutter. „Ich hätte nie gedacht, dass so ein Baum so schnell komplett in Flammen stehen kann und man keine Chance hat, ihn selbst zu löschen“, schildert sie. Geistesgegenwärtig schließt sie alle Türen und die Familie flieht aus der Wohnung. Das wird noch dramatisch. Durch den Brand entstand ein Unterdruck. Deshalb ließ sich die Wohnungseingangstür nur noch mit größter Kraftanstrengung öffnen.

Alles stinkt nach Ruß

Die Feuerwehr hat den Brand an diesem Montagnachmittag schnell im Griff. Doch die Wohnung ist verrußt und muss saniert werden. Eine Nacht verbrachten die Mutter und ihre Kinder zur Beobachtung im Krankenhaus, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen. Seitdem kam die Familie übergangsweise im Hostel von Sven Weißflog an der Oberbrücke unter. Der Rußgeruch hängt in allem. Die Bettwäsche ist auch nach mehrmaligen Waschen nicht zu retten. „Die Klamotten kriegen wir aber hin“, sagt Gabriela Hanke zuversichtlich.

Es sollte noch schlimmer kommen

Als sie zu Silvester im Hostel mit ihren Mädels und Freund Heiko aufs neue Jahr anstieß, dachten alle, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann. Doch am Montag, dem 3. Januar, genau eine Woche nach dem Baumbrand, kam es schlimmer: Um 14.30 Uhr krachte es in der Schillerstraße 33. Ein Mieter im Erdgeschoss hatte in dem Mehrfamilienhaus eine Explosion ausgelöst. Er und der über ihm wohnende Mieter wurden schwer verletzt. Ein vorbeifahrender Autofahrer wurde von Splittern getroffen. Die ganze Umgebung des Hauses wurde mit Glassplittern übersäet. Als Metallbauer Heiko Riedel ahnungslos von seiner Arbeit kommt, kann er nicht zurück in seine Wohnung im Obergeschoss des Explosionshauses. Die ist wie alle Wohnungen im Haus schwer beschädigt, das Haus zudem statisch nicht mehr sicher. Gutachter und Fachleute müssen nun klären, ob das Haus saniert werden kann oder abgerissen werden muss. Alle Mieter können nur das notwendigste herausholen. Heiko wohnt seither im Hotel Bavaria.

Heiko war im Herbst in die schöne neue Wohnung eingezogen. „Es ist herrlich hier mit dem Hof und auch so ruhig“, sagt er und zeigt auf das Haus mit den Rissen. Tränen stehen ihm in den Augen, als er auf dem Handy die Bilder seiner verwüsteten Wohnung zeigt. Besonders bitter: Er hatte erst wieder Arbeit gefunden. Die Hausratversicherung wollte er gleich im neuen Jahr noch abschließen. Nun bleibt er wahrscheinlich auf den Kosten seiner zerstörten Wohnungseinrichtung sitzen.

Spendenaktion gestartet

Gabrielas Freundin Julia hat nun eine Spendenaktion auf der Plattform gofund.me im Internet gestartet, um beide zu unterstützen, nach der doppelten Katastrophe wieder zu einem gemütlichen Zuhause zu kommen. 22 Spender haben in den letzten drei Tagen bereits knapp 800 Euro bereitgestellt. Bei Gabrielas Wohnung wird die Sanierung nach dem Brand bis April dauern. Ob und wann das Haus in der Schillerstraße wieder bewohnbar sein wird, ist derzeit noch offen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer