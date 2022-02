Feueralarm in Döbelner Innenstadthotel

Döbeln

Ein Feueralarm im Hotel Döbelner Hof in der Döbelner Fußgängerzone sorgte am Abend für einen Großeinsatz der Döbelner Feuerwehr. Die Wehren Döbeln und Limmritz rückten mit 27 Kameraden und sechs Fahrzeugen an.

Allerdings brannte es in dem Hotel nicht wirklich. „Ein Rauchmelder hat wahrscheinlich wegen einem Wasserschaden ausgelöst“ so Matthias Schmidt von der Einsatzleitung der Wehr. Den Hotelgästen blieb eine Evakuierung erspart. Die Wehren konnten nach gründlicher Kontrolle des Gebäudes wieder abrücken.

Von LVZ