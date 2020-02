Frau unter Atemschutz: Power für Leisniger Brandschützer

Leisnig

Feuerwehrtechnisch war Tina Taube ein Spätzünder: Weil sie das, was angeblich alle 14-jährigen Mädchen machen – nämlich tanzen – nicht so prickelnd fand, schaute sie als Teenager zusammen mit einer Freundin bei der Jugendfeuerwehr vorbei. „ Jochen Gasteiger war für mich eine Respektsperson“, erinnert sie sich an ihren ersten Ausbilder.

„Und in der Blüte seiner Jugend schlägt man auch schnell mal über die Stränge. Da hat mir persönlich die Jugendfeuerwehr sehr gut getan und auf den Boden der Tatsachen geholt.“ So lautet ihr Fazit.

Ab ins Handykörbchen

Heute gehört die Oberfeuerwehrfrau zu den fünf Damen, die im aktiven Dienst der Leisniger Feuerwehr mit ausrücken, die 30-Jährige sogar als Atemschutzgeräteträgerin.

Jüngst trat sie an die Spitze der Jugendfeuerwehr, bildet dort zusammen mit Chris Kalbitz und Andreas Clauß die werdenden Brandschützer aus. Seit ihrer eigenen Zeit in der Jugendfeuerwehr hat sich einiges geändert, zum Beispiel gibt es jetzt ein Handykörbchen.

„Es ist ein fester Punkt am Dienstbeginn. Die Mobiltelefone werden abgegeben“, so Tina Taube. Das musste sie allerdings den Kindern nicht unter Zwang aufdrücken. Sie haben das selbst so vorgeschlagen.

Dieses Jahr Flughafen

Als Tina Taube Verantwortung für die Jugendfeuerwehr übernahm, entwarf sie zusammen mit ihren beiden Mitstreitern das Ausbildungskonzept für die Jugendfeuerwehr neu. Darin wird Wert gelegt auf aktive Dienstplangestaltung, unter anderem mit Einsatzübungen. Dieses Jahr ist zudem ein Ausflug zu einer Flughafenfeuerwehr geplant. Einmal soll es in die Mehrzweckhalle nach Grimma gehen.

Positives Feedback vermitteln

Was trotzdem noch ist wie zu ihrer eigenen Jugendfeuerwehrzeit? Da überlegt Tina Taube: „Ich denke, die Kinder und Jugendlichen bekommen hier das gute Gefühle vermittelt, dass sie ein positives Feedback erhalten. Sie sind auch stolz darauf, dass sie die Feuerwehr nach außen präsentieren können. Und sie sehen nach ihrem Dienst, dass sie etwas erreicht, etwas Neues gelernt haben.“

Jugendfeuerwehr wächst

Leisnigs Jugendfeuerwehr wächst. Momentan hat sie 22 Mitglieder. Weiterer Zuspruch ist willkommen, wobei öffentliche Veranstaltungen das Augenmerk auf die Feuerwehr zu lenken helfen. Als jüngst der Feuerwehrverein offiziell und öffentlich die neuen Ausbildungskoffer überreichte, kamen drei neue Anfragen.

Als Notfallsanitäterin unterwegs

Dass Tina Taube die Aufgabe an der Spitze der Jugendfeuerwehr in ihrer Heimatstadt übernahm, passt gut in ihr sonstiges Leben. In Leisnig geboren und aufgewachsen, absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr im Pflegeheim von Paudritzsch, erlernte dann den Beruf einer Rettungsassistentin, legte danach die Ergänzungsprüfung ab zur Notfallsanitäterin.

Ärztemangel: Mehr Verantwortung

Derzeit fährt sie von der Rettungswache Mastener Straße in Döbeln aus Einsätze für das Deutsche Rote Kreuz Döbeln-Hainichen. Die Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter wurde per Gesetz eingeführt. Der Ärztemangel lässt auch in diesem Punkt grüßen: „Da das Ärzteproblem allgegenwärtig ist, kann und muss ein Notfallsanitäter mit seinen etwas breiteren Befugnissen für Medikation und andere medizinische Maßnahmen Aufgaben am Patienten übernehmen, die zuvor nur einem Arzt vorbehalten waren. Das bedeutet auch mehr Verantwortung.“

Zweifel am Sinn häufiger Ausschreibungen

In dem Zusammenhang fragt sie sich auch, wie sinnvoll es ist, dass der Rettungsdienst im Turnus nur weniger Jahre vom Landkreis neu ausgeschrieben werden muss – nach dem Motto „die Wache bleibt, die Jacke wechselt“ bringe das im Kreis der Mitarbeiter, eben auch für die Sanitäter, immer viel Unruhe mit sich, „und das muss man sich mal überlegen angesichts der Art von Arbeit, die dahinter steckt.“

Zurück nach Hause

Als sie nach ein paar Jahren in Dresden nun gemeinsam mit ihrem Mann – einem Dresdener Berufsfeuerwehrmann – 2017 wieder in die Heimat zurück kehrte, war auch klar: Wenn ihre Heimatfeuerwehr sie braucht, steht Tina Taube dort auf der Matte. Und als Nächstes wurde jemand für die Jugendfeuerwehr gebraucht. Zu dritt, gemeinsam mit Kalbitz und Clauß, ist das auch zu bewältigen.

Dienstplan im Internet

Zusammen mit ihrem Mann hat Tina Taube gerade das nächste Projekt laufen: In Erlbach wird Haus gebaut. Ob sie denn dann auch dort der Feuerwehr beitreten wird?

Das stehe überhaupt nicht zur Debatte, ist sich die 30-Jährige sicher. Ihrer Feuerwehr werde sie auf jeden Fall treu bleiben, und das ist nun mal die von Leisnig.

Zu den vierzehntägigen Diensten der Jugendfeuerwehr sind Interessenten willkommen. Termine können auf der Internetseite der Leisniger Feuerwehr unter der Adresse www.Feuerwehrleisnig.de eingesehen werden. Dort ist der gesamte Dienstplan veröffentlicht.

Von Steffi Robak