Leisnig

Während der jüngsten Zusammenkunft der Leisniger Stadträte in der Kulturscheune in Börtewitz fragte der Bockelwitzer Ortsvorsteher Michael Heckel nach: Ob es denn in absehbarer Zeit eine Einweihung geben werde für das neue Feuerwehrgerätehaus in Bockelwitz? Der offizielle Fertigstellungstermin liegt nun schon einige Wochen zurück.

Doch es herrscht weiter größte Vorsicht wegen Corona. Der Leisniger Bürgermeister Tobias Goth (CDU) muss ihn und wahrscheinlich viele andere, die schon drauf warten, allerdings enttäuschen. Es gibt noch immer keinen offiziellen Einweihungstermin für das mittlerweile fertig gestellte Objekt.

Die Räume werden trotzdem nach und nach in Nutzung genommen, informiert das Stadtoberhaupt weiter. So ist geplant, zur nächsten Sitzung der Stadträte aus dem Technischen Ausschuss nach Bockelwitz einzuladen. Dort gibt es schließlich unter anderem einen großen Gemeinschaftsraum, in welchem die Feuerwehrkameraden unter anderem zu Schulungen zusammenkommen können. Die Ausschuss-Sitzung vom 11. März solle nicht wie die Sitzungen bisher in der Kulturscheune stattfinden, sondern stattdessen im neuen Gerätehaus.

Goth stellt dabei auch in Aussicht, dass sich die Anwesenden dann in dem Gebäude umsehen können im Rahmen eines Rundganges.

„Mit einer offiziellen Einweihung rechne ich momentan eventuell im Juni, maximal im Mai“, sagt Goth. Und auch das sei immer noch mit einem großen Fragezeichen versehen.

Goth macht derartige Entscheidungen beziehungsweise Ankündigungen dieser Art abhängig von der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in den kommenden Monaten. Er setzt dabei auf die Frühjahrs- und Sommermonate, in denen das Infektionsgeschehen hoffentlich abklinge, so wie es im vergangenen Jahr der Fall war. Das neue Gerätehaus am ehemaligen Standort vom Gasthof „Sächsischer Reiter“ sollte nach 14 Monatiger Bauzeit am 14. November 2020 in Betrieb gehen. Der zweite Corona-Lockdown hatte das im vergangenen Jahr verhindert. Eine offizielle Einweihungsfeier konnte es nicht geben. Außerdem sollen und wollen für den Bezug beziehungsweise Umzug auch die Kameraden selbst mit anpacken – das Corona-Abstandsgebot steht dem entgegen. Ihre Einsätze fahren die Feuerwehrleute also immer noch größtenteils von Leisnig aus.

Von Steffi Robak