Feuerwehr Gersdorf sammelt Altpapier

Gersdorf

Die Ortsfeuerwehr Gersdorf sammelt am Samstag in den Ortschaften Gersdorf, Langenau, Neudörfchen und Kieselbach wieder Altpapier. Wehrleiter Robert Prosch bittet darum, das Papier gut sichtbar bis 10 Uhr am Straßenrand abzulegen. Für Altpapier-Spender aus anderen Ortschaften besteht die Möglichkeit, das Altpapier morgen von 10 bis 12 Uhr direkt am Feuerwehrgerätehaus in Gersdorf abzugeben. „Auf diesem Weg ein großes Dankeschön an all die langjährigen Unterstützer der Sammelaktion. Aus dem Erlös der Aprilsammlung konnte ein Mannschaftszelt für die Jugendfeuerwehr mitfinanziert werden“, erklärt Wehrleiter Prosch. Der Termin für die Aprilsammlung im nächsten Jahr werde rechtzeitig im Frühjahr bekannt gegeben.

Seit circa 20 Jahren sammelt die Feuerwehr nun schon Altpapier. Seit einigen Jahren kommen die Erlöse vor allem der Jugendfeuerwehr zu Gute. Auch dieses Jahr soll die Sammelaktion dabei helfen, neue Bekleidung und Ausrüstung für den Nachwuchs anzuschaffen. In den letzten Jahren hätten die fleißigen Sammler bis zu über vier Tonnen Altpapier zu Geld gemacht, sagt Ralf Voigt von der Ortsfeuerwehr Gersdorf. Pro Kilo bekämen sie sechs Cent. Anders als in den Jahren zuvor, würden die Kameraden nun aber nur zu zweit und mit Mund-Nase-Schutz ausrücken.

Von Tim Niklas Herholz