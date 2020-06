Feuerwehr Leisnig: „Wir brauchen neue Technik, weil Leben dran hängt“

Leisnig

Gut gefüllt waren die Besucherreihen bei der Leisniger Ratssitzung am Donnerstagabend. Es standen Beschlüsse zur Feuerwehr auf der Tagesordnung und etliche Blauröcke wollten nicht einfach nur sehen, wie die Stadträte entscheiden, sondern ihnen vorher ins Gewissen reden.

„Unsere Atemschutz-Technik ist veraltet, neue Geräte sind enorm wichtig. Davon hängt das Leben der Kameraden ab“, sagte Steve Rockstroh, Vize-Chef der Leisniger Feuerwehr. Ein anderes Problem: Die hydraulische Schere, über die die Wehr aktuell verfügt, kommt mit den Unfall-Autos neueren Datums nicht klar. Rockstroh: „Der hochfeste Stahl ist mittlerweile zu hart, die Schere ist zu schwach, sie schafft das nicht mehr. Dabei geht es doch darum, Menschen das Leben zu retten.“

Andere Kameraden pflichteten bei, fragten zum Beispiel nach einem Konzept für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. „Wenn die Autos 20 Jahre und älter sind, kann es Probleme mit Ersatzteilen geben. In einem Fall ließ sich eine neue Kupplung nur noch aus Litauen beziehen“, schilderte ein Feuerwehrmann. Und Mario Näther von der Wiesenthaler Ortswehr beklagte, dass ein 2018 aus dem Gerätehaus gestohlenes Be- und Entlüftungsgerät bis heute nicht ersetzt ist.

Geringere Förderquote

Der Einbrecher ist ermittelt, das Verfahren aber noch nicht abgeschlossen. Innerhalb der nächsten Wochen soll alles geklärt sein, antwortete Uwe Dietrich vom Ordnungsamt zum Wiesenthaler Problem. Die Stadträte machten einstimmig den Weg frei für die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte und eines hydraulischen Rettungsgerätes. Weil sich die ursprüngliche Förderquote von 75 Prozent in etwa halbiert hat, erhöht sich der Eigenanteil der Stadt deutlich – für die Atemschutztechnik auf 28.200 Euro, für das hydraulische Rettungsgerät auf rund 23.000 Euro. Die Mehrkosten deckt die Stadt, in dem sie Geld nimmt, dass eigentlich für einen neuen Feuerwehr-Gerätewagen Logistik geplant war. Wegen der verminderten Förderquote ist dieses Vorhaben verschoben.

Unrealistische Pläne

„Ich bin am Freitag mit Uwe Dietrich im Landratsamt wegen des Gerätewagens. Wir werden für eine bessere Förderung kämpfen“, sagte Bürgermeister Tobias Goth ( CDU). Der Brandschutzbedarfsplan der Stadt sehe für die nächste Zeit jährlich die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges als Ersatz für alte Technik vor. Goth: „Danach richten wir uns auch.“ Stadtrat Hans-Hermann Schleußner (Wählervereinigung) warnte jedoch davor, falsche Hoffnungen zu wecken: „Nach meiner Auffassung ist es nicht realistisch, dass wir es schaffen, in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr ein neues Feuerwehrauto zu kaufen.“ Das sieht Schleußner auch vor dem Hintergrund von Corona so. Elgine Tur de la Cruz ( Die Linke) stimmte zu: „Unter den jetzigen Bedingungen wird es schwierig. Vor allem wenn wir keine ordentliche Förderung bekommen.“

Leisnig hat Autobahn

Uwe Dietrich vom Ordnungsamt hat dazu eine ganz klare Meinung: „Man kann uns in Leisnig nicht so behandeln wie eine Feuerwehr, die einmal im Jahr mit einem Tanker in den Nachbarort fährt. Wir haben auf unserem Territorium 4,8 Kilometer Autobahn und unsere Feuerwehrleute retten auf 44 Kilometern Autobahn Leben. Wir wollen, dass das anerkannt wird, wir wollen einen besseren Fördersatz.“ Es könne nicht sein, dass die Förderung in der Kultur bis zu 80 Prozent betrage, fürs Feuerwehrwesen aber so gering ist. Richtig dramatisch werde es, wenn es um die Anschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeugs gehe. Denn dann stünden Kosten von einer dreiviertel Million Euro zur Debatte.

