Roßwein/Littdorf

Die Littdorfer Feuerwehrkameraden bekommen demnächst ein neues Fahrzeug. Vermutlich Anfang des nächsten Jahres könnte es soweit sein. Dann braucht die kleine Roßweiner Ortswehr auch eine neue Garage an ihrem Feuerwehrgerätehaus. Denn momentan sind die Littdorfer Kameraden nur mit einem alten B1000 im Einsatz. Der ist nicht nur über 30 Jahre alt, sondern auch wesentlich kleiner als das zukünftige Fahrzeug.

Planung für neue Halle läuft

Bei dem „Neuen“ handelt es sich um einen LF16 TF mit Pumpe, also ein Löschgruppenfahrzeug mit einem 1600-Liter-Tank. Aktuell steht dieses ebenfalls schon etwas ältere Gefährt – Baujahr 1991 – bei den Gleisberger Kameraden, die darüber hinaus noch einen Schlauchwagen und ein Mehrzweckfahrzeug im Gerätehaus stehen haben. Weil es für das alte Löschfahrzeug eine Ersatzbeschaffung gibt, wird es nach Littdorf umgesetzt.

Die Gleisberger bekommen als neues Fahrzeug dann einen HLF20. Im Januar 2023 könnte es soweit sein. Es könnte aber auch noch länger dauern, bis das Einsatzfahrzeug fertig produziert ist. Dass es überhaupt bis ins Jahr 2023 dauert, liegt an Einsprüchen, die es bei der Ausschreibung für die Sammelbestellung gegeben hatte. Dadurch hat sich auch die Auftragsauslösung verzögert.

Die Planung für die neue Halle in Littdorf hat die Stadtverwaltung dennoch schon angeschoben, um für die Umsetzung des LF16 vorbereitet zu sein. Der darf nicht im Regen stehen. Vorgesehen ist eine Fertigteilhalle, die an das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Littdorf angebaut werden soll. Die Tage des alten B1000 in Littdorf sind damit gezählt. Wenn das neue Fahrzeug da ist, wird er entweder verschrottet oder veräußert.

Roßweiner TLF wird ausgesondert

Auch für die nächste Ersatzbeschaffung läuft bereits die Planung. Denn nicht nur die Gleisberger, die genauso wie die Wehren in Niederstriegis und Roßwein aufgrund ihrer Größe im 24-Stunden-Einsatz laufen, bekommen ein neues Fahrzeug. Laut Brandschutzbedarfsplan ist auch die Roßweiner Wehr an der Reihe. Das Tanklöschfahrzeug (TLF) der Truppe stammt aus dem Jahr 1989 und wird ausgesondert. Natürlich erst, wenn ein neues da ist. Die Fördermittel sind bereits beantragt und man befindet sich in der Planungsphase. Es handelt sich auch diesmal wieder um eine Sammelbestellung, für die sich die Stadt mit Wilsdruff und Tarant zusammengetan hat.

Roßweins Feuerwehr ist ausgerüstet mit besagtem Tanklöschfahrzeug, einem LF16 und einer Drehleiter. In Niederstriegis stehen ein HLF10 zur Verfügung und ein Dekontaminationsfahrzeug, das beispielsweise bei Chemieunfällen zum Einsatz kommt. Die kleineren der insgesamt sieben Roßweiner Feuerwehren haben einen entsprechend kleineren Fuhrpark. In Haßlau steht aktuell ein LF16 zur Verfügung, in Otzdorf ein alter B1000 und in Seifersdorf ein noch älterer LO, also ein Löschfahrzeug.

Von Manuela Engelmann-Bunk