Ostrau/Schrebitz

Genau wie die Kameraden der Rittmitzer Wehr vor knapp zwei Wochen, durften sich nun auch die Schrebitzer an ihrem neuen Einsatzfahrzeug erfreuen. Am Freitag kutschte eine Gruppe Kameraden und Verwaltungsmitarbeiter nach Mühlau, um das gute Stück dort in Empfang zu nehmen. Am Montag stand es blank geputzt und frisch beklebt vor dem Gerätehaus in Schrebitz.

Löschwasserprobleme umgehen

Bei der Neuanschaffung handelt es sich um ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Platz für sechs Kameraden. Mit seinem 800-Liter-Wassertank ist es den Schrebitzer ab sofort möglich, direkt vor Ort Brandbekämpfung zu leisten. „Wir wissen alle, wie es um die Löschwasserversorgung bei uns in der Gemeinde aussieht“, sagt der Schrebitzer Berufsfeuerwehrmann Ingo Gruß, der auch in der Freiwilligen Feuerwehr im Ort aktiv ist. Damit spielt er auf ausgetrocknete Löschwasserentnahmestellen oder weite Wege zu einer solchen hin. Zuletzt bekam die Gemeinde das Problem mit dem Löschwasserteich in Auerschütz gelöst. Lange lag der trocken bis das Problem gefunden wurde. Der Grundwasserspiegel war drastisch gesunken. Die eingebaute Pumpe konnte kein Wasser in den Teich befördern. Nach einer Rundumerneuerung für rund 33 400 Euro steht der Teich wieder als Löschwasserentnahmestelle zur Verfügung.

Lichtmast für Nachteinsätze

Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug kommt nicht nur mit einem Wassertank daher. Es hat ebenso einen Lichtmast, der sich in jede Richtung schwenken lässt und den Kameraden bei ihren Nachteinsätzen genau dort Licht spendet, wo es gebraucht wird. Im neuen Rittmitzer Gefährt finden sich zudem eine Menge Werkzeuge für die technische Hilfeleistung, eine Pumpe ist an Bord, ebenso wie die Atemschutztechnik. Alles hochmodern und nach den neusten Standards.

Zwei Schnäppchen

175.000 Euro hat das Fahrzeug gekostet. „Das war teurer als erwartet. Wir hatten uns einen Rabatt ausgemalt, weil wir gemeinsam mit einer anderen Kommune insgesamt fünf Fahrzeuge mit einem Schlag geordert hatten“, weiß Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Der Rabatt blieb zwar aus, doch Grund zur Freude gab es für die Gemeinde Ostrau trotzdem: Sie konnte einen großen Batzen Fördermittel abgreifen. Für beide Fahrzeuge – Schrebitz und Rittmitz – wurden insgesamt 342.000 Euro fällig. Nach Abzug der Fördermittel blieben für die Gemeinde lediglich 63.000 Euro. „Und das für zwei neue, bestens ausgestattete Fahrzeuge – das ist schon super“, so Schilling. „Damit haben wir den Fuhrpark drastisch verjüngt.“

Geld zurück holen

Zu insgesamt 33 Einsätzen rückten die Kameraden der vier Ortswehren Ostrau, Schrebitz, Rittmitz und Noschkowitz aus. Knapp 17.000 Euro will sich die Kommune bei den Verursachern einzelner Einsätze zurückholen, erläutert der Bürgermeister. Und sogar neue Mitglieder konnten in diesem Corona-Jahr gewonnen werden.

Von Stephanie Helm