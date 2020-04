Döbeln

Zum Einsatz in Döbeln-Ost eilten am Mittwochnachmittag 19 Kameraden der Limmritzer Feuerwehr in vier Einsatzfahrzeugen. Die Brandmeldeanlage von Möbeln Boss an der Richard-Köberlin-Straße hatte ausgelöst. Nach genauerer Untersuchung vor Ort wird zunächst von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Kameraden informierten den zuständigen Techniker und zogen gegen 15.30 Uhr wieder ab.

Hätte sich die Lage vor Ort als ernster herausgestellt, hätten weitere Kameraden in Döbeln und Ebersbach bereitgestanden. Die Limmritzer hatten zudem 7.200 Liter Löschwasser im Tank.

