Feuerwehr bildet im ehemaligen Joyson-Werk aus

Mockritz

In der ehemaligen Halle des Joyson-Werkes im Mockritzer Gewerbegebiet wird schon lange nichts mehr produziert. Jetzt wurde ein Umnutzungsantrag gestellt. Denn statt als Werkhalle soll der Standort ab sofort als Ausbildungs- und Schulungsgebäude geführt werden. Und zwar für die Feuerwehr. „Dort werden künftig hauptberufliche Kameraden ausgebildet“, erklärte Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) in einer der vorangegangenen Sitzungen des Gemeinderates. „Aus der ganzen Bundesrepublik kommen die Männer und Frauen nach Mockritz, um sich ausbilden zu lassen.“ Etwa 18 Personen werden in den Klassen unterrichtet. Die Ausbilder stammen alle samt aus Sachsen-Anhalt. Damit erübrigte sich die Frage von Gemeinderatsmitglied Sascha Suhr ( Die Linke). Der erkundigte sich, ob durch die Ansiedlung dieses Ausbildungsstandortes auch Arbeitsplätze für die Region geschaffen werden. „Das sieht nicht so aus. Die Ausbilder wechseln von Sachsen-Anhalt nach Mockritz“, so der Bürgermeister.

Übernachtungsmöglichkeiten schaffen

Die Auszubildenden werden auch die Möglichkeit haben, vor Ort zu übernachten. „Geht das überhaupt, dass Übernachtungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet geschaffen werden?“, wollte Jörg Ulmitz (Freie Wähler) wissen. Das sei möglich. Das einzige Problem, dass es gebe, wäre die Anforderung, dass die Schlafräume nicht zur Autobahnausgerichtet sein dürfen. Ansonsten stehe dem Vorhaben nichts im Wege.

Gemeinderatsmitglied Marc Bohnstedt ( CDU), selbst in der Freiwilligen Feuerwehr Westewitz/ Großweitzschen aktiv, wunderte sich, warum die Ausbildung vor Ort schon laufe, wenn doch der Umnutzungsantrag erst jetzt gestellt werden würde. Darauf wusste der Bürgermeister keine Antwort. Jetzt jedenfalls steht der Umnutzung offiziell nichts mehr im Weg. Die Großweitzschener Gemeinderäte stimmten geschlossen für den Antrag.

Erst geschlossen, dann gekauft

Zum Jahresende 2019 schloss der Airbag-Zulieferer Joyson Safety Systems sein Werk im Gewerbepark Mockritz. Die 101 Mitarbeiter kämpften lange um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und später gemeinsam mit der IG Metall um entsprechende Abfindungen. Neuer Besitzer der beiden Immobilien mit zusammen rund 2.000 Quadratmeter Produktions- und Lager- sowie etwa 1.350 Quadratmeter Büro- und Verwaltungsflächen wurde die Ostpark GmbH aus Chemnitz, welche Gewerbeimmobilien kauft, entwickelt und an Interessenten vermietet. Der private Sicherheitsdienstleister Securitas mietete sich zuletzt dort ein.

Von Stephanie Helm