Feuerwehr löscht Kellerbrand in Mischütz

Zschaitz-Ottewig

Mit acht Fahrzeugen und 28 Kameraden rückten am Donnerstagmorgen mehrere Feuerwehren zu einem Kellerbrand im Zschaitzer Ortsteil Mischütz aus. Dort hatte nach Auskunft des Einsatzleiters Steffen Janasek ein Öltank gebrannt. Dieser war geschmolzen. Dadurch lief Heizöl aus. Dies fing aber glücklicherweise nicht Feuer und das Öl gelangte auch nicht in die Umwelt. Wie Steffen Janasek berichtet, lief es in die vorgeschriebene Auffangwanne.

Die Feuerwehr war in Mischütz im Einsatz. Quelle: Sven Bartsch

Die Kameraden konnten das Feuer zügig löschen und so verhindern, dass es sich auf weitere Räume des Hauses ausbreitete.

Nach Informationen von lvz.de habe sich durch das Feuer eine Person verletzt. Die Polizei bestätigte, dass sich der Mann eine Rauchgasvergiftung zugezogen hat. Die Ermittlungen zur Brandursache sind angelaufen. Wenn die Polizei den Brandort freigibt, wird die Feuerwehr das ausgelaufene Öl abpumpen.

