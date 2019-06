Leisnig

Einen Feuerwehr-Mitmachtag veranstalten die Burg Mildenstein und die Freiwillige Feuerwehr Leisnig am Sonntag auf dem Burggelände. Kleine und große Feuerwehrfreunde können an dem Tag von 11 bis 17 Uhr aktive Feuerwehrfrauen und -männer treffen, bei zahlreichen Aktionen mitmachen, Bemerkenswertes zur Feuerwehrgeschichte von Burg und Stadt Leisnig erfahren sowie die diesjährige Sonderausstellung „Retten.Schützen.Bergen.Löschen.“ besuchen.

Viele Aktionen zum Mitmachen

Die Jüngeren können auf der Hüpfburg, beim Zielspritzen, bei Quiz oder Schlauchkegeln zeigen, was in ihnen steckt. Die Größeren können sich am Präsentationsstand über das Mitwirken in der Freiwilligen Feuerwehr informieren oder vielleicht sogar den Willen zur eigenen Mitgliedschaft bekunden. Mehrere Fahrzeuge, die besichtigt werden können sowie Vorführungen von Feuerlöschern runden das Programm ab. Für das leibliche Wohl heizen die Kameraden eine Feldküche an.

Steckbrief der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Leisnig wurde am 1. Mai 1866 gegründet und ging aus der Turnerfeuerwehr hervor. Zurzeit verfügt sie über acht Ortsfeuerwehren mit 124 Einsatzkräften, 89 Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung sowie 15 Angehörigen der Jugendfeuerwehr. Der Fahrzeugpark umfasst aktuell sechs Löschgruppenfahrzeuge, zwei Tanklöschfahrzeuge, einen Rüstwagen, eine Drehleiter, einen Mannschaftstransportwagen und ein Führungsfahrzeug.

Jedes Jahr hat die Freiwillige Feuerwehr Leisnig etwa 80 bis 100 Einsätze zu bewältigen. Schwerpunkte sind dabei Verkehrsunfälle, Brandbekämpfung, Hochwasser, Unwetter und Abwendung von Umweltgefahren. Das Gebiet, in das die Kameraden ausrücken, umfasst die Stadt Leisnig einschließlich ihrer 40 Ortsteile, Teilbereich der Autobahn 14 und benachbarte Gemeinden wie Hartha, Waldheim und Großweitzschen.

Kinder in Uniform haben freien Eintritt

Der Eintritt zum Aktionstag am Sonntag, 11 bis 17 Uhr, beträgt für Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, Kinder zahlen 2 Euro. Kinder in Feuerwehruniform erhalten kostenfreien Eintritt. Die Besichtigung der gesamten Burg inklusive der Feuerwehr Sonderausstellung sind im Eintrittspreis enthalten. Aktuelle Informationen unter Tel. 034321/62560 oder jederzeit unter www.burgmildenstein.de

Von Olaf Büchel