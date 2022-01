Feuerwehr rückt zu Brand in Wohngebäude in Niederstriegis aus

Niederstriegis

Zu einem Brand in einem Wohngebäude in Niederstriegis rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr am Montagvormittag aus. Um 9.43 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Wohnungsbrandes alarmiert. Neben der Ortswehr von Niederstriegis rückten auch die Kameraden aus Roßwein, Gleisberg und Littdorf aus. Wie Einsatzleiter Michael Hengst mitteilt, ist in einem Haus, das die Besitzer gerade sanieren und deswegen nicht bewohnt ist, ein Brand ausgebrochen. „Da es sich um einen Schwelbrand handelt, gab es eine starke Rauchentwicklung“, so der Einsatzleiter weiter. „In Folge des Brandes ist auch eine Decke heruntergebrochen.“ Die mussten die Kameraden im Laufe des Einsatzes mit einer Kettensäge aufschneiden. Auch die Fenster auf der Giebelseite der oberen Etage mussten die Kameraden zerstören, um überhaupt an den Schwelbrand heran zu kommen. Im Einsatz war auch eine Drehleiter.

Zur Galerie 35 Feuerwehrkameraden aus Roßwein, Niederstriegis, Gleisberg und Littdorf waren im Einsatz, um den Schwelbrand in einem Wohngebäude zu löschen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Eine Person wurde im herbeigerufenen Rettungswagen untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort. Nach etwa zwei Stunden im Einsatz konnten sie wieder abfahren. „Wir machen jetzt noch die Endkontrolle und übergeben dann an die Polizei und den Brandursachenermittler“, erklärt Michael Hengst am Ende des Einsatzes. Über die Ursache des Brandes konnte er keine Angaben machen. Die Besitzer selbst alarmierten die Feuerwehr. Die Straße wurde durch die Polizei für die Dauer des Einsatzes vollgesperrt.

Von Stephanie Helm