Feuerwehr rückt zu Kaufland in Döbeln aus

Döbeln

Feueralarm bei Kaufland in Döbeln und das zur besten Einkaufszeit. Dienstagnachmittag um 17.31 Uhr wurde die Döbelner Feuerwehr zum Kauflandwarenhaus an der Döbelner Schillerstraße gerufen. Die Sprinkleranlage hatte ausgelöst und die Brandmeldeanlage hatten einen Alarm verschickt. Mit dem kompletten Löschzug samt vier Fahrzeugen rückte die Feuerwehr an und sorgte für Aufsehen.

Glücklicherweise gab es kein Feuer. „Durch einen Frostschaden an einer Leitung der Sprinkleranlage im Bereich der Tiefgarage war Wasser ausgelaufen. Im Vorratsbehälter wird dann Alarm ausgelöst, wenn der Löschwasservorrat der Anlage einen bestimmten Niedrigstand erreicht und so kam der Alarm zustande“, beschreibt Feuerwehreinsatzleiter Andreas Riedel. Der Defekt wurde gefunden. Die Anlage zurückgestellt. Nach einer Stunde war der Einsatz der Wehr beendet. Das Geschehen im Einkaufsmarkt über der Parkhausetage war dagegen nicht beeinträchtigt.

Von Thomas Sparrer