Westewitz

In einer Kleingartenanlage Am Waldrand in Westewitz kamen in der Nacht zum Dienstag Polizei und Feuerwehren aus Großweitzschen, Mockritz, Hartha und Döbeln zum Einsatz. In einem Garten war eine leerstehende Laube in Brand geraten. Sie wurde vollständig zerstört.

Verletzt wurde niemand. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden war eher gering. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus, wobei noch geklärt wird, ob diese fahrlässig oder vorsätzlich begangen wurde. Am Morgen mussten die Kameraden nochmals ausrücken, um wieder entzündete Glutnester abzulöschen.

Von daz