Leisnig

Flammen in Leisnig: Am frühen Donnerstagnachmittag rückten sowohl Feuerwehr als auch Polizei zu einem Einsatz an der Webergasse aus. „Nach derzeitigem Kenntnisstand war es im Obergeschoss des Einfamilienhauses zu einem Schwelbrand gekommen, welcher durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden konnte“, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Derzeit lebt eine Frau mit ihrer 12-jährigen Tochter im betroffenen Haus, die jedoch zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause waren. Verletzte gab es demnach keine. Beide sind zwischenzeitlich bei Bekannten untergekommen.

Am Freitag war ein Brandursachenermittler vor Ort, um das derzeit nicht bewohnbare Haus zu untersuchen. „Demnach ergaben sich keine Anzeichen für eine vorsätzliche Brandlegung“, so die Polizei. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sollen nun eine fahrlässige Brandentstehung oder eine technische Ursache geprüft werden. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen der Polizeidirektion derzeit noch nicht vor.

Von ap/sro/DAZ