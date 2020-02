Kater in der Empfängerzeile: Mit gefälschter Überweisung Tierheim Leisnig abgezockt

Leisnig

So ungeschickt kann niemand einen Überweisungsbeleg fälschen... Betrüger wollen dem Tierheim Leisnig eine große Geldsumme abluchsen – mit einem gefälschten Überweisungsbeleg. Das Geld soll ins Ausland gehen. Und das hat schon funktioniert – warum ist der Empfänger nicht greifbar?

Geld sollte nach Frankreich

Das fragt sich Leisnigs Tierheimleiterin Rosmarie Pfumfel. Eingeworfen wurde der Beleg bei der Waldheimer Filiale der Kreissparkasse Döbeln. Das Geld soll auf ein Konto bei einer Bank in Frankreich fließen. Es geht um 7800 Euro.

Spanien war auch schon Zielland

Es gab sogar schon den Versuch, 13 000 Euro abzuzweigen, nach Spanien, mit demselben Trick. „Das war damals das erste Mal, und wir hatten alle keine Erfahrung mit so etwas“, sagt Rosmarie Pfumfel. Doch es geschah erneut.

Sie zeigte den neuen Fall gestern bei der Polizei als Betrug an. Das damals beim ersten Fall betroffene Kreditinstitut musste diese 13 000 Euro auf die eigene Kappe nehmen.

Konto nach Transfer gelöscht

„Als Bankangestellte hätte man das wohl erkennen müssen, dass es sich um einen gefälschten Beleg handelt“, so Pfumfel. Er war ebenso dilettantisch ausgefüllt. Der Nutznießer der damaligen Überweisung hatte das Konto bei einer spanischen Bank kurz nach dem Geldtransfer aufgelöst. Das Bankhaus konnte demnach mit Recht behaupten, das Konto existiere nicht, demnach auch keine personenbezogenen Daten dazu. Die Polizei ließ das auf sich beruhen – für Rosi Pfumfel nicht nachvollziehbar.

Alles in der Europäischen Union

Immerhin spielt sich das alles in Ländern innerhalb der Europäischen Union ab. „Wer ein Konto eröffnet, muss seine Personalien vorlegen. Warum kann man denjenigen dann nicht fassen?“ Ob es sich jeweils um ein und denselben Beteiligten handelt, könne sie schlecht einschätzen. Es könne sein, dass es Komplizen gibt: Einer eröffnet im Ausland ein Konto, ein zweiter wirft in Deutschland den Überweisungsbeleg ausfüllt ein. Sobald das Geld da ist, wird das Konto abgeräumt und aufgelöst.

Der Kater in der Empfängerzeile

Was an dem Beleg auffällt: Die falsch ausgefüllten Zeilen wie beispielsweise für den Empfänger enthalten kuriose Details. So ist „Paule“ der Name eines Tierheim-Katers. „Wir machen nicht mal Online-Banking, damit keiner unsere Daten ausspioniert. Doch um Spenden einzuwerben, müssen wir unsere Kontonummer veröffentlichen. Das funktioniert sonst nicht“, sagt Pfumfel.

Nur mit zwei Unterschriften

Für ihr Kreditinstitut wurde nun das Vier-Augen-Prinzip vereinbart. Der Beleg muss persönlich abgegeben und von zwei Vertrauenspersonen unterschrieben werden, wenn Geld vom Konto geholt wird. Die Bankmitarbeiter sind entsprechend informiert, dass es auf dieses Tierheimkonto diese Zugriffe gibt.

„Da kann einem ja Himmelangst werden“

„Wohl ist mir dabei trotzdem nicht“, sagt Rosi Pfumfel. „Wenn das tatsächlich so einfach geht, dass man nur die Kontonummer von jemandem zu kennen braucht, um Geld abzuzweigen – da kann einem ja Himmelangst werden.“ Die aktuelle Serie derartiger Betrugsversuche ist nicht die erste: Bei einem anderen Kreditinstitut war der Tierschutzverein schon einmal Zielscheibe dieser Betrugsversuche.

Von Steffi Robak