Lommatzsch

Das Band für das neue Terence-Hill- Museum in Lommatzsch ist durchschnitten. Der Schauspieler selbst war zwar nicht vor Ort. Dafür hat Thomas Danneberg, deutscher Synchronsprecher in allen Filmen mit Terence Hill, in diesem Fall nicht nur akustisch Hills Rolle übernommen, sondern auch die Schere dafür geschwungen.

Thomas Danneberg, Synchronsprecher von Terence Hill, durchschnitt zur Eröffnung das Band. Quelle: Gerhard Schlechte

Der 76-jährige Danneberg, nicht nur Synchronsprecher sondern selbst auch Schauspieler, gehört zu den profiliertesten Sprechern für deutsche Filme. Er hat unter anderem auch für Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta, Dan Aykroyd, Rutger Hauer, John Cleese, Nick Nolte und Adriano Celentano gesprochen. Aus gesundheitlichen Gründen kann er diese Aufgabe heute nicht mehr übernehmen. In Lommatzsch weihte er im Rollstuhl sitzend das Museums ein. Michael Maaß, Gründer und Betreiber des Museums, begrüßte etwa 600 Gäste zur Eröffnung.

Andrang zur Museumseröffnung. Das Fachwerkhaus gehört zum Stadtmuseum Quelle: Gerhard Schlechte

Die Gäste bekamen auf den rund 2000 Quadratmetern Außen- und 50 Quadratmetern Innenfläche rund 200 Exponate wie Filmplakate und Fotos zu sehen sowie so besondere Stücke wie Hills Hut aus dem Film „Troublemaker“. Die Ausstellung um das kleine Fachwerkhaus gehört zum Stadtmuseum von Lommatzsch. Hills bürgerlicher Name lautet Mario Girotti. Die Mutter des heute 80-jährigen war eine Fabrikantentochter aus Lommatzsch. Sein Vater, Chemiker aus Italien, fand in Lommatzsch Arbeit. 1943 bis 1074 lebte die Familie in der sächsischen Kleinstadt, zog dann nach Italien.

Von Steffi Robak