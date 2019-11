Film und Musik – Das hat der Roßweiner Weihnachtsmarkt zu bieten

Roßwein

Als erster im Altkreis wird am Freitag der Weihnachtsmarkt in Roßwein eröffnet. Und zwar nicht mit dem Anschieben der Pyramide oder dem traditionellen Glühweintest. Das alles gibt es natürlich auch, doch noch bevor dafür der Startschuss um 18 Uhr fällt, können sich alle beim Weihnachtskino im Bürgerhaus am Markt einstimmen auf die schönste Zeit des Jahres und den Weihnachtsmarkt, der bis Sonntagabend mit jeder Menge Programm aufwartet.

Kino für die ganze Familie

Um 16.30 Uhr startet das Familienkino (Eintritt 2 Euro) mit dem Film, der schon für Kinder ab vier Jahren geeignet ist und davon erzählt, wie ein alter Mann und sein Kater das Weihnachtsfest begehen. Fürs richtige Kinofeeling gibt es für Jedermann frisches Popcorn und im Anschluss an den Film geht es auf den Weihnachtsmarkt.

Musik im Rathauskeller

Dort herrscht dann ab 17 Uhr nicht nur auf dem Marktplatz reges Treiben, sondern auch im Rathauskeller, wo ebenfalls bis 23 Uhr Live-Musik geboten wird. Christoph Heimann aus Lommatzsch wird gemeinsam mit seinen beiden Schwestern Jessica und Franziska Stockmann die musikalische Weihnacht einläuten. Am Samstag dann singen im Weinkeller des Rathauses die Schüler der Oberschule Hartha Weihnachtslieder und Pop. Angesagt für beide Tag des Wochenendes haben sich außerdem die Fischer-Brüder und am Samstagabend werden internationale Gäste erwartet – Sherri Anne aus Kanada ist mit ihrem Drummer Todd James zu erleben, begleitet werden sie von der Bluesgröße Big Joe Stolle aus Berlin. Verantwortlich für das Projekt im Weinkeller ist auch in diesem Jahr wieder Roland Taffel vom Mittelsächsischen Jugend- und Kulturverein. Für den Sonntag hat er Marlen Junghanns und ihre Band Schlagerfeuer in den Rathauskeller bestellt, die dort mit viel Charme und Power die Gäste unterhalten werden.

Jede Menge Musik gibt es natürlich auch an der frischen Luft. Um 14 Uhr am Samstag wird das Jugendblasorchester der Musikschule sein erstes Weihnachtskonzert auf dem Markt geben, um 14.45 Uhr ist es dann noch einmal zu erleben. Danach schließt sich das Adventskonzert der Chorgemeinschaft Frisch Auf gemeinsam mit der Singegruppe der Kita Bussi Bär im Rathaussaal an. Musik vom Balkan, aus Frankreich und aus Russland bringen die Elbzigeuner um 19 Uhr mit. Wer die bunte Truppe um diese Zeit verpasst, hat 20.30 Uhr noch einmal die Gelegenheit. Den Abschluss bildet der Posaunenchor um 21 Uhr – genauso am Sonntag. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt in Roßwein am Samstag von 14 bis 23 Uhr, am Sonntag von 14 bis 19.30 Uhr. Vorbeischauen lohnt sich – es gibt nicht nur viel Musik, sondern auch jede Menge mehr Programm.

Von Manuela Engelmann-Bunk