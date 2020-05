Filme gucken statt Abtanzen: Autokinos entstehen in Roßwein und Döbeln

Roßwein

Not macht erfinderisch: Weil in Corona-Zeiten Unterhaltung in Form von Partys und Diskothek nicht möglich sind, haben sich die Betreiber des Roßweiner Clubs an der Stadtbadstraße etwas einfallen lassen. Am 22. Mai gibt es erstmals ein Autokino auf dem Sputnik-Festplatz an der Mulde. Im besten Fall strahlt dieses Angebot nicht nur über Roßwein hinaus, sondern überdauert auch die Zeit, in der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie eingehalten werden müssen.

Clubbetreiber kommt mit Idee

Celine Böhme lebt in Roßwein und gehört zum Organisationsteam des Projekts Autokino. Sie ist beim Clubbetreiber Cocktailizer UG aus Chemnitz angestellt und hat die Idee mitentwickelt. „Als Disko können wir derzeit kein Geld verdienen und um trotzdem ein bisschen Unterhaltung für junge Leute hier in Roßwein zu bieten, sind wir auf die Idee mit dem Autokino gekommen.“

Die Gegebenheiten auf dem Festplatz sind optimal. Das Gelände gehört der Stadt und wird für die Autokino-Veranstaltungen gemietet. Dort stellen die Gastgeber dann eine aufblasbare Leinwand auf, die zehn Meter mal reichlich fünf Meter misst und mit einem großen Beamer bespielt wird. Den Ton zum Film können die Besucher in ihren Fahrzeugen im Radion über UKW-Frequenz empfangen. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) findet die Autokino-Idee klasse und freut sich, dass junge Leute etwas losmachen in der Stadt. Die wollen zusätzlich zum Autokino vielleicht auch noch eine Autodisko im selben Format anbieten.

Lizenz reicht für 100 Fahrzeuge

Für maximal 100 Fahrzeuge reichen die Filmlizenzen beim Autokino, 134 sind es bei der Disko. „Da kann man sich sehr luftig stellen“, sagt Celine Böhme und erklärt auch gleich, wie das mit den Eintrittskarten funktioniert. Das läuft alles kontaktlos und damit sehr coronakonform. „Die Tickets können bei uns im Shop bestellt werden.“ Zur Veranstaltung gibt es an der Zufahrtsstraße eine Einlasskontrolle. Was ein Ticket kosten wird, ist noch nicht endgültig festgelegt. Entweder 20 Euro pro Fahrzeug oder eher 10 Euro pro Person. Entsprechend der aktuellen Corona-Auflagen dürften in einem Auto entweder nur Mitglieder einer Familie sitzen, oder zwei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten.

Welche Filme gezeigt werden, hängt davon ab, welche Lizenzen verfügbar sind, erklärt Celine Böhme. Zur ersten Vorstellung am 22. Mai um 21 Uhr flimmert „Escape Room“ über die Leinwand auf dem Sputnik, zur zweiten Vorstellung, die 23.30 Uhr beginnt, wird „ Blade Runner 2049“ gezeigt. Und am Sonnabend, 23. Mai, wird um 21 Uhr „Jumanji“ zu sehen sein. Für sechs Wochen zunächst soll das Autokino laufen, ob es darüber hinaus fortgesetzt wird, hängt davon ab wie es angenommen wird.

Wie in einem richtigen Kino wird es übrigens auch Snacks geben, allerdings genauso wie die Getränke nur verpackt und im Vorfeld über den Ticket-Shop mit bestellbar. Auch Miet-Toiletten sind vorhanden, ausgestattet mit allem, was in Corona-Zeiten erforderlich ist. Allerdings werden die Besucher gebeten, vielleicht zu Hause noch einmal aufs Klo zu gehen, um vor Ort Schlangenbildung zu vermeiden. Und was ist mit dem Mundschutz? Der muss im Auto während des Films natürlich nicht getragen werden, sondern nur beim Verlassen des Fahrzeugs. Ach und auch auf diesen Notfall werden die Organisatoren vorbereitet sein: Wem die Auto-Batterie leer laufen sollte, der kann ein vor Ort verfügbares Notstarterset nutzen.

72 Quadratmeter Leinwand in Döbeln

Vor Pfingsten startet auch das Döbelner Kino CiD auf dem Steigerhausplatz hinter dem Kino mit einem Autokino. Kinoleiter Lukas Spitzer leiht sich dafür die Technik und eine 72 Quadratmeter große Leinwand aus und hat mit dem Ordnungsamt der Stadt bereits Details besprochen. Die Toilettenanlagen des Kinos stehen den Gästen zur Verfügung. Start ist mit dem Filmklassiker „Zurück in die Zukunft“. Auch das weitere Programm im Döbelner Autokino soll ein Mix aus Klassikern und aktuellen Kinofilmen werden. Gespielt werden soll jeweils von Donnerstag bis Sonntag bei Einbruch der Dämmerung. Für diese Zeit werden auf dem Steigerhausplatz vom Ordnungsamt direkt die Flächen hinterm Kino abgesperrt. Wenn das Autokino angenommen wird, könnte sich der Kinobetreiber vorstellen, jedes Jahr im Sommer so etwas anzubieten.

Von Manuela Engelmann-Bunk und Thomas Sparrer