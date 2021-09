Finanzierung geklärt: Harthas Sportplatz bekommt 2022 neue Tartanbahn

Hartha

Was lange währt, wird endlich gut: Nach jahrelangen Diskussionen über den Bau einer neuen Tartanbahn auf dem Sportplatz an der Wiesenstraße, können jetzt endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Am Montag übergab Thomas Schmidt, sächsischer Staatsminister für Regionalentwicklung, Harthas Bürgermeister Ronald Kunze einen Fördermittelbescheid in Höhe von 856.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Investitionspaket Sportstätten“. Nach drei knapp gescheiterten Förderanträgen steht der Modernisierung der Anlage damit nichts mehr im Wege. Bei der Bewerbung setzte sich Hartha sogar gegen Olympiastützpunkte durch.

„Ein Traum geht in Erfüllung“

Insgesamt ist die Umbaumaßnahme mit rund 950.000 Euro veranschlagt. 90 Prozent des Geldes werden dabei von Bund und Land übernommen, die Stadt Hartha muss für den Rest der Finanzierung aufkommen.

Für Réne Geipel, den Vorsitzenden der Harthaer Leichtathleten, geht mit der Sanierung der Sportstätte ein Traum in Erfüllung. „Der Bau einer neuen Tartanbahn war quasi schon seit der Gründung unseres Vereins vor 22 Jahren Thema“, erzählt der Vereinschef des LSV 99 Hartha.

Umfassende Modernisierungen auf der Sportanlage

Statt der bisherigen Tennebahn, auch Aschebahn genannt, entsteht im kommenden Jahr nun eine moderne 400-Meter-Tartanbahn aus Kunststoff, in die ein 100-Meter-Sprintbereich integriert ist. Neben einem Multifunktions-Kleinfeld wird zusätzlich die Weitsprung- und Kugelstoßanlage modernisiert, sowie ein Schutzgitter zum Diskuswerfen installiert, so dass dort zukünftig nahezu alle Leichtathletik-Disziplinen ausgeübt werden können.

Überfluteter Platz gehört Vergangenheit an

Etwas, das bislang nur Wunschdenken war. An Wettkämpfe war ohne Tartanbahn überhaupt nicht zu denken. Und auch Training konnte nur unter erschwerten Bedingungen ablaufen oder musste sogar ganz ausfallen. „Wenn es stark geregnet hat, standen Teile der Bahn unter Wasser“, erzählt Geipel.

Die Tartanbahn ist dagegen wasserdurchlässig und dank einer Drainage fließt das Wasser auch bei Starkregen ab. Ein weiterer Vorteil der neuen Laufbahn: Sie ist deutlich langlebiger und braucht kaum Pflege.

Sanierung soll im Herbst 2022 abgeschlossen sein

Architekt Conrad Schlegel aus dem gleichnamigen Ingenieurbüro in Leipzig, der für die Planung zuständig ist, kündigte an, dass die Anlage – wenn alles nach Plan läuft – zum Ende der Sommerferien 2022 nutzbar sein soll. Nach der Ausschreibung des Projekts werden Anfang des kommenden Jahres die Abbruch- und Tiefbauarbeiten beginnen. Im Mai soll anschließend der Kunststoffbelag auf der neuen Laufbahn aufgebracht werden. Neben dem LSV warten auch knapp 1000 Schülerinnen und Schüler bereits sehnsüchtig auf die Fertigstellung der Sportanlage.

Sowohl Minister Schmidt als auch Bürgermeister Kunze betonten den Einsatz der CDU-Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann und der vielen Engagierten, durch die die Realisierung des Projekts erst möglich gewesen sei.

Von Simon Ecker