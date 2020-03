Finanzprobleme? Schuldnerberatung der Diakonie in Döbeln und Hartha berät

Hartha/Döbeln

Wer vor finanziellen Problemen steht, braucht nicht selten Unterstützung. Stephanie Scarpat und Verona Hardt sind in diesem Fall Ansprechpartnerinnen. Sie arbeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie Döbeln und versuchen zu helfen, wenn andere nicht mehr weiter wissen.

„Der erste Schritt ist immer schwer!“

Die Klienten, die von den beiden betreut werden, kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. „Manche können einfach nicht so gut mit Geld umgehen, andere haben gerade schwere Schicksalsschläge hinter sich“, erklärt Scarpat. Die 30-Jährige arbeitet seit 2013 in der Beratungsstelle. Sie und ihre Kollegin sind in der Regel im Haus der Diakonie Döbeln anzutreffen. Einmal im Monat jedoch bietet Scarpat auch in Hartha Beratungstermine an. Das geht allerdings nur mit Voranmeldung per Telefon. Das koste Überwindung, sagt Scarpat. Anrufen, einen Termin vereinbaren und dann vorbei kommen. „Wir hatten auch schon Klienten, die standen dreimal vor unserer Tür und haben sich erst beim vierten Mal getraut, auch reinzukommen“, ergänzt Hardt. Die gelernte Bankkauffrau ist seit 2017 in der Beratungsstelle. „Der erste Schritt ist immer schwer!“

Beratungsbedarf höher als Kapazitäten

Wer die Hilfe der beiden in Anspruch nehmen möchte, muss allerdings warten. „Der Bedarf ist riesig, für neue Fälle haben wir eine Warteliste“, erklärt Scarpat. Ungefähr 120 neue Klienten haben sie jedes Jahr. Kleinere Anfragen versuchen sie aber zwischendurch zu beantworten. Im Vordergrund steht oft erstmal eine Haushaltsplanung in der sozialen Schuldnerberatung. „Dabei geht den meisten schon ein Licht auf und dabei wird deutlich, welche Ausgaben vielleicht eingespart werden können“, erklärt Hardt.

Individuelle Lösungen sind das Ziel

Damit die Schuldenregulierungspläne der Beratung funktionieren, kommt es aber auch auf die Mitarbeit der Klienten an. Schon nach dem ersten Termin seien die Klienten oft erleichtert, erklärt Scarpat. „Sie merken, dass wir helfen wollen und keine Vorurteile haben.“ Dann müssen die Unterlagen sortiert werden, Scarpat und Hardt kontaktieren die Gläubiger. Jeder Fall sei sehr individuell. „Wenn erstmal ein Gerüst steht und die Schuldenhöhe klar ist, kann man einen Plan entwickeln, wie es weitergeht“, so Scarpat. Zum einen entstehen dann auch Prioritätenlisten, gerade wenn es noch Vermögensformen gibt. So sei es bei einigen der Fall, die zum Beispiel Eigentum haben. „Manche sagen, ist mir egal was damit passiert, manche wollen ihre Immobilie auf jeden Fall behalten.“ Scarpat und Hardt versuchen dann, Lösungswege zu finden. 

Unterstützung von Anfang an

Zum einen besteht die Möglichkeit über Vergleiche oder Ratenzahlungsvereinbarungen mit den Gläubigern die Schulden zu regulieren. Ein weiterer Weg zur Entschuldung ist beispielsweise die Beantragung des Verbraucherinsolvenzverfahrens. Die Schuldnerberaterinnen unterstützen bei der Vorbereitung bis hin zur Antragstellung. Auch während des Verfahrens stehen sie für Fragen zur Verfügung.

Als anerkannte Stelle ist die Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie Döbeln auch für die Erstellung der Bescheinigung zur Erhöhung des Pfändungsfreibetrages berechtigt. „Mit diesem sogenannten P-Konto wird das Einkommen bis zu einem bestimmten Betrag geschützt“, erklärt Scarpat. 1178,59 Euro ist der Grundfreibetrag. Entsprechend der persönlichen Situation kann dieser erhöht werden. Welche Unterlagen dazu gebraucht werden, steht auch auf der Homepage der Diakonie. Aufgrund der aktuellen Situation werden diese per Email versandt.

Abbrecher dürfen wiederkommen

Immer wieder komme es jedoch auch vor, dass die Klienten die Hilfe abbrechen, auch weil die Kommunikation mit den Gläubigern oft über die Beratungsstelle läuft. „Wenn die Flut an Post im Briefkasten abnimmt, denken manche, dass Problem sei erledigt“, erklärt Scarpat. Aber, das betont sie, nach einem Beratungsabbruch wird keiner beim erneuten Aufsuchen der Beratungsstelle abgewiesen. „Die Fälle werden immer komplexer. Unterhalt, Miet- und Erbrecht und Sozialrecht da ändert sich viel“, so Hardt. Darum sei auch bei ihnen eine stete Weiterbildung wichtig.

Bei finanzieller Not – früh Kontakt aufnehmen

Sind die Klienten aber einmal auf einen guten Weg, freuen sich die zwei natürlich. „Das gibt einen dann schon viel“, so Hardt. Die beiden geben auch Tipps, wie es gar nicht erst zu finanziellen Engpässen kommt. Das wichtigste sei, Kontakt aufzunehmen und die Dinge nicht einfach auf sich zukommen zu lassen. „Frühzeitige Kommunikation hilft. Mit der Bank, mit Vermietern oder mit Energieversorgern“, erklärt Hardt. Oftmals helfe es, seine Situation darzulegen und individuelle Lösungen zu finden. „Nicht erst bis zur Mahnung warten.“

