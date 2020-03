Finanzspritze für Ostrauer und Zschaitzer Vorhaben

Ostrau/Zschaitz

Gute Nachrichten für Dirk Schilling und Immo Barkawitz. Beide Bürgermeister reichten insgesamt fünf Förderanträge im Leader-Gebiet Lommatzscher Pflege ein. Für alle Fünf bekamen sie am Donnerstag die offizielle Zusage. Für die Gemeinde Ostrau geht es dabei um richtig viel Geld: Die KulturSchule in Schrebitz soll einen neugestalteten und sanierten Vorplatz bekommen. Mit der Entscheidung des Leader-Gremiums wird die Maßnahme nun mit rund 200.000 Euro gefördert. Und auch die Gemeinde Zschaitz-Ottewig darf sich über eine reiche Ausschüttung freuen. Der geplante Hortanbau wird ebenfalls mit 200.000 Euro bedacht. Dazu gesellen sich noch Förderbescheide für die Straßenbeleuchtung in Rittmitz, Obersteina, Ottewig und Lüttewitz. „Insgesamt gehen damit rund 500.000 Euro allein in die Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig“, weiß Marcel Borisch vom Regionalmanagement des Leader-Gebietes Lommatzscher Pflege.

So werden die Vorhaben gefördert Für die Sanierung der Außenanlage am Vereinsgebäude in Schrebitz beantragte die Gemeinde Ostrau 252.480 Euro. Gefördert bekommt sie 80 Prozent davon. Das entspricht einer Summe in Höhe von 200.000 Euro. Der Hortanbau in der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Lüttewitz hat ein Investitionsvolumen von 249.797,98 Euro. Auch hier greift die 80-prozentige Förderung. Es fließen demnach Fördermittel in Höhe von 199.838,38 Euro. Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Heckenweg in Rittmitz schlägt mit 55.830 Euro zu Buche. Die Gemeinde Ostrau bekommt Zuwendungen in Höhe von 44.664 Euro. Auch die Straßenbeleuchtung in der Mügelner Straße in Obersteina wird erneuert. Hierfür werden 87.250 Euro benötigt. 80 Prozent davon, also 69.800 Euro, werden gefördert. In Ottewig kostet die Erneuerung der Straßenbeleuchtung 24.400 Euro. Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig darf sich über Zuwendungen in Höhe von 19.520 Euro freuen.

Zwölf Anträge wurden eingereicht, bis auf einen konnte das Entscheidungsgremium allen grünes Licht geben. „Insgesamt haben wir demnach über 900.000 Euro abgestimmt, die im regionalen Budget bereitstanden“, so Borisch weiter.

Trotz Corona handlungsfähig

Eigentlich sollte das Entscheidungsgremium des Leader-Gebiets Lommatzscher Pflege diese Woche zusammen kommen, um über die eingereichten Förderanträge zu entscheiden. Das Corona-Virus machte das unmöglich. Sitzungen dieser Art sind zur Zeit verboten. Um zeitlich aber nicht in Verzug zu geraten, hat sich der Vorstand des Entscheidungsgremiums für die Option des Umlaufbeschluss entschieden. Das bedeutet: Niemand setzte sich zusammen, stattdessen wurden die Beschlüsse ohne Zusammenkunft des Gremiums gefasst. „Trotz Corona bliebt die Lommatzscher Pflege handlungsfähig, auch wenn wir uns nie direkt sehen“, erklärt Marcel Borisch. „Es gab viele Absprachen. Die umfangreiche Vorarbeit hat sich ausgezahlt.“

Vorarbeit zahlt sich aus

Bereits am 4. März traf sich der Vorstand,um die Entscheidung über die Förderanträge vorzuberaten. „So konnten wir dem Gremium schon am 10. März alle Unterlagen zur Verfügung stellen. Es blieb also genügend Zeit, alle Anträge durchzugucken und Rücksprache zu halten, bevor vor einer Woche der Umlaufbeschluss gestartet wurde“, so Borisch. 16 Personen gehören zum Entscheidungsgremium des Leader-Gebietes Lommatzscher Pflege. „Vom Pfarrer über die Apothekerin bis zur Erzieherin – das ist ein lebhaftes Team aus Leuten, die für die Region brennen.“

Glückliche Bürgermeister

Am Donnerstag überbrachte Marcel Borisch die gute Nachricht an die beiden Bürgermeister. Zudem machte er alle Unterlagen fertig, um sie schnellstmöglich an die Antragssteller zu schicken. Die wenden sich mit den Förderempfehlungen schließlich an das Landratsamt, wo die finale Entscheidung getroffen wird. Die Chancen stehen gut, denn es handelt sich hierbei nicht um lose Projektskizzen, die eingereicht werden. „Das sind richtig ausgearbeitete Projektanträge, die bis zur Baugenehmigung alles beinhalten.“

Kein Zeitverzug

Weil die Sitzung des Entscheidungsgremiums nicht ausfallen musste, entsteht nun auch kein zeitlicher Verzug. „Das Landratsamt hat für die Bewilligung nur noch dieses Jahr Zeit. Deshalb ist es gut, dass wir alle Unterlagen zeitnah einreichen können“. so Borisch.

Aufruf für Kleinprojekte

Aktuell läuft noch ein Projektaufruf, bei dem die Gemeinden noch bis zum 2. April ihre Förderanträge einreichen können. Dabei geht es um kleinere Projekte, wie das Streichen eines Dorfgemeinschaftshauses oder das Aufstellen eines neuen Spielgerätes. Maximal 20.000 Euro stehen dabei pro eingereichter Maßnahme zur Verfügung. „Insgesamt haben wir in diesem Kleinprojekte-Fonds 150.000 Euro zur Verfügung. Über das Budget können wir als Leader-Region auch eigenverantwortlich entscheiden.“ Das ist die Chance für kleine Maßnahmen, die aber für die Bürger sichtbar sind.

Von Stephanie Helm