Waldheim

Für einen Zehner pro Quadratmeter war es versprochen. Aber plötzlich wollte Waldheim 13 Euro von der P & W Immobilien GmbH für das etwa 1,1 Hektar große Areal an der Harthaer Straße im Waldheimer Gewerbegebiet haben. Das lag womöglich auch an dem Wert-Gutachten, das Waldheim zwischenzeitlich hatte anfertigen lassen. Das Sachverständigenbüro Hans-Peter Dietrich hatte den Wert des Landes auf 14,25 Euro pro Quadratmeter taxiert.

FDP , CDU und SPD für einen Zehner

„Wir stellen den Änderungsantrag, das Grundstück für zehn Euro pro Quadratmeter zu verkaufen“, legte Kathrin Schneider, Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, im Stadtrat den Finger auf die Wunde. Den Antrag stellte sie gemeinsam für die Fraktionen der FDP und SPD, worauf man sich im Vorfeld geeinigt hatte. In der Beschlussvorlage steht 13 Euro pro Quadratmeter als Preis. Kathrin Schneider sieht den abgesenkten Kaufpreis auch als Beitrag zur Wirtschaftsförderung an. Schließlich sei die P & W Immobilien GmbH ein Kleinunternehmen, das Impulse gibt und in den Bereichen Tiefbau, Breitband und Glasfaser mit wachsender Nachfrage tätig ist.

Linke dagegen

Mit einer Mehrheit von zwölf Stimmen bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschloss der Stadtrat letztlich, das Grundstück für zehn Euro pro Quadratmeter zu verkaufen. So nimmt Waldheim knapp 110 000 Euro mit dem Grundstücksverkauf ein, ursprünglich geplant waren 142 636 Euro. Der jetzige Kaufpreis entspricht ungefähr zehn Euro pro Quadratmeter. Linken-Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der Partei im Waldheimer Stadtrat wollte sich nicht öffentlich äußern, weshalb er gegen die Absenkung des Kaufpreises ist.

Firma will wachsen

Das Land wird laut Beschlussvorlage zur Erweiterung der Firmen P 6 W Bau GmbH und SchönerTel GmbH benötigt. Auf dem Grundstück ist der Bau von Schüttgutboxen, die Errichtung eines Materiallagers in Form von Carports geplant. Außerdem sollen Stellflächen für Geräte, Fahrzeuge und Spezialtechnik entstehen. Perspektivisch ist auch der Bau eines Bürokomplexes geplant. Derzeit arbeiten acht Mitarbeiter bei der P % W Bau GmbH und 22 bei SchönerTel. Der Mitarbeiterstamm soll laut Beschlussvorlage, die im Internet steht, 2019 um weitere zehn Mitarbeiter und im Jahr 2020 dann noch einmal um weitere 15 Mitarbeiter wachsen. Für dieses Wachstum braucht die Firma Land. Das Grundstück ist im Flächennutzungsplan der Stadt Waldheim als Gewerbefläche ausgewiesen. Im Bebauungsplan zum Gewerbegebiet ist die Fläche zwar nicht enthalten, liegt aber mit der östlichen und südlichen Grenze unmittelbar an der Bebauungsplangrenze an. Zu erschließen ist das Land über eine bereits bestehende Zufahrt.

Ein Teil des Areals von etwa 500 Quadratmetern soll bei der Stadt bleiben. Auf dieser Fläche befinden sich der Feuerlöschteich und der Durchlasses Richzenhainer Bachs. Zum Zweck der Unterhaltung des Bachlaufes ist der Stadt ein Betretungsrecht auf einem drei Meter breiten Streifen entlang des Richzenhainer Baches dauerhaft zu gewähren.

Von Dirk Wurzel