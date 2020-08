Chemnitz/Döbeln/Leisnig

Robert Härtl, Richter am Amtsgericht Chemnitz, macht kurzen Prozess, noch bevor dieser beginnt: Weil die wegen Insolvenzverschleppung Angeklagte Leisnigerin nicht zum Verhandlungstermin erscheint, erlässt er erst einen Vorführungsbefehl.

Als die beauftragten Beamten signalisieren: Die Frau sei mit ihren Kindern verreist, verhängt Härtl gegen die polizeibekannte Frau einen Haftbefehl. Wird sie gefunden, muss sie ins Gefängnis, wo sie bis zum Beginn der Hauptverhandlung bleibt.

Schmale 10 Euro Stammkapital

Was muss geschehen, bis ein Richter zu diesen Mitteln greift? Angeklagt ist die Frau wegen Insolvenzverschleppung für zwei in Döbeln ansässige Firmen. Für beide fungiert sie als Geschäftsführerin. Die Auszüge aus dem Handelsregister verraten für eine Firma, mit Gesellschaftervertrag vom Dezember 2012, als Unternehmenszweck „Kauf- und Bestandserneuerung von Immobilien“.

Die zweite Firma, gegründet im Oktober 2013, befasst sich laut Handelsregister mit „Baudienstleistungen aller Art“. Das Stammkapital beziffert sich für jedes einzelne der Unternehmen auf sage und schreibe je 10 Euro. Und: Beide Unternehmen gelten seit mehr als drei Jahren als zahlungsunfähig. Die Geschäftsführerin hätte längst den Insolvenzantrag stellen müssen. Das zu unterlassen, ist strafbar.

Ehemann hinter den Kulissen

Vorm Chemnitzer Amtsgericht wird deutlich: Hinter der Fassade der zwei Insolvenzverschleppungen bröckelt ein Imperium um einen Mann – um den Ehemann der Angeklagten.

Der tritt im Umfeld der Firmen immer mal wieder auf, unter anderem als Prokurist. Nach außen treten offiziell Geschäftsführer auf, so eben seine Ehefrau. Die Recherche im Handelsregister offenbart ein Firmen-Netz.

Eingetragen sind die im Verfahren betroffen Firmen als Unternehmergesellschaften, UG (haftungsbeschränkt). Dies ist eine Variante der GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit dem Unterschied: Bei ihrer Eintragung muss lediglich ein Mindeststammkapital von einem Euro aufgebracht werden. Allerdings ist das Bilden von Rücklagen Pflicht.

Alles Geld rausziehen verboten

Ein Viertel des Gewinns muss so lange in eine gesetzliche Rücklage fließen, bis das Mindeststammkapital von 25 000 Euro erreicht ist. Jedoch gibt es dafür keine Frist. Erzielt die Firma keinen Gewinn, muss auch nichts in die Rücklage abgeführt werden. Eine verdeckte Ausschüttung von Gewinnen ist aber auch verboten.

Letztlich muss die Geschäftstätigkeit die Zahlungsfähigkeit der Firma gewährleisten. Und an dieser Stelle schleift es wohl gehörig innerhalb dieses Firmenkonstruktes.

Erst kurz zuvor hatte Richter Robert Härtl einen dem Firmennetz ebenfalls nahestehenden Leipziger vor sich. Tatvorwurf: Insolvenzverschleppung.

Geschäftsführer Analphabet

Die Reinigungskraft, bei dem Leisniger Ehepaar offiziell angestellt und als Geschäftsführer zweier weiterer Firmen eingetragen, erweckte nach Härtls Empfinden den Eindruck eines Analphabeten. Zum Gericht nach Chemnitz habe er sich von einem angeblichen Arbeitskollegen fahren lassen. Der saß dann unter den Zuschauern. Eine Gerichtsangestellte will den Mann eindeutig erkannt haben: als den eigentlichen Geschäftemacher hinter den Kulissen.

Macher ist verurteilter Betrüger

Denn der ist gerichtsbekannt, mit langer Vorstrafenliste, mehrfach verurteilt wegen Betrugs. Zur Verhandlung gegen seine Ehefrau waren als Zeugen im Übrigen mehrere Gerichtsvollzieher geladen – die Ansprüche seitens der Gläubiger sind offenbar umfangreich.

Wie es jetzt weiter geht: Die geschäftsführende Ehefrau wird per Haftbefehl gesucht, wandert nach ihrem Auffinden sofort ins Gefängnis. Das Verfahren ist vorläufig eingestellt, bis zum Beginn der Hauptverhandlung.

Von Steffi Robak