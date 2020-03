Florena-Misere: „Sachsen gewinnt Industriebrache“

Waldheim/Region Döbeln

Die Florena-Misere hat weitere Reaktionen hervorgerufen. So meldet sich nun auch Frank Müller-Rosentritt zu Wort. Er ist Bundestagstagsabgeordneter der FDP und sächsischer Landesvorsitzender der Liberalen. „Die Standortwahl ist eine freie unternehmerische Entscheidung“, sagt Frank Müller-Rosentritt. „Wenn vor der Landtags-Wahl alle Parteien angekündigt haben, den ländlichen Raum zu stärken, dann muss man doch dafür sorgen, dass Betriebe dieser Größe in Mittelzentren bleiben.“ Wenn es eine einseitige Förderung der Großstadt Leipzig gegeben hat, trägt dies Frank Müller-Rosentritt „nicht zur Glaubwürdigkeit eines SPD-geführten Wirtschaftsministeriums bei, wenn es darum geht den ländlichen Raum zu fördern. Das sieht dann nach Wahlgeschenken aus“, sagt der FDP-Mann mit Blick auf die Oberbürgermeister-Wahl in Leipzig, die der SPD-Mann Burkhart Jung gewonnen hat.

Neuansiedlung in Boomtown

Frank Müller-Rosentritt hat herausgefunden, dass der Stadtrat von Leipzig Ende Oktober 2019 dem Verkauf des zirka 30 Hektar großen Grundstücks an Beiersdorf und der Erschließung mit Kosten von neun Millionen Euro beschlossen hat, von denen 3,3 Millionen Euro Leipzig zahlt und der Rest Fördermitteln sind. „Das geschah für die Schaffung von zunächst 200 neuen Arbeitsplätzen, perspektivisch eventuell 700. Jetzt sollen die 260 Florena-Mitarbeiter aus Waldheim einpendeln, d.h. Sachsen verlagert mit dieser ,Neuansiedlung’ zunächst gewinnt eine Industriebrache im ländlichen Raum und fördert eine Ansiedlung in der Boomtown Leipzig, in die schon jetzt rund 100 000 Arbeitskräfte einpendeln und in der Wohnraum immer knapper und teurer wird“, so der Abgeordnete. Zu den Umweltaspekten einer solchen Standortpolitik fehlen Frank Müller-Rosentritt zudem Aussagen von Politik und Wirtschaft.

Äußert Henning Homann „Schutzbehauptung“?

Dem SPD-Landtagsabgeordneten Henning Homann glaubt Frank Müller-Rosentritt nicht. Der SPD-Mann hatte per Pressemitteilung verneint, dass es für Beiersdorf-Ansiedlung in Leipzig Fördergeld gibt und dass das sächsische Staatsministerium für vorab von der Standortentscheidung des Konzerns wusste.

„Die Behauptung von Henning Homann, dass es keine Einbindung des Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) im Vorfeld der Neuansiedlung gab und das es dabei keine Förderung gibt, ist falsch und eine reine Schutzbehauptung, um das Versagen des SMWA und der Sächsischen Wirtschaftsförderung zu verschleiern. Laut Beiersdorf-Unternehmenssprecherin hat die Wirtschaftsförderung Sachsen Beiersdorf ,bei der Suche nach einem geeigneten neuen Standort von Beginn an eng’ begleitet.“

Ein Problem mit der Glaubwürdigkeit der Aussagen des Ministeriums und des Landtagsabgeordneten haben auch andere. „Das stinkt doch alles zum Himmel. Ich glaube nichts von dem, was der Abgeordnete und der Ministeriumsvertreter geäußert haben. Mir haben viel zu viele Entscheidungsträger zu viel Verständnis für die Schließung des Waldheimer Werkes“, kommentiert Facebook-Nutzer Nico Daidone im Internet.

Von Dirk Wurzel