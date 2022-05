Waldheim/Hamburg/Leipzig

Der „Florena-Schließer“ verlässt den Vorstand des Beiersdorf-Konzerns. Vor reichlich zwei Jahren verkündete Personalvorstand Zhengrong Liu (54) in Waldheim das Ende der Produktion im Werk am Eichberg. Aktuell wird dort noch produziert, aber bald geht ein Großteil der Mitarbeiter nach Leipzig auf Arbeit. Dort hat Beiersdorf ein neues Werk für Sprays aufgebaut.

Mit 300 Mark aber ohne Deutschkenntnisse

„Der Aufsichtsrat der Beiersdorf AG hat Nicola Lafrentz (46) mit Wirkung zum 1. Mai 2022 in den Vorstand berufen. Nach einer Übergangszeit wird sie als Nachfolgerin von Zhengrong Liu (54) das Personalressort und die Rolle der Arbeitsdirektorin übernehmen. Liu wird das Unternehmen mit Ablauf seines Vertrages verlassen“, teilte die Beiersdorf-Konzernzentrale jüngst die Personalie mit.

Zhengrong Liu kam einem Bericht des Handelsblattes zufolge 1989 nach Deutschland. Mit 300 Mark in der Tasche und ohne Deutschkenntnisse. Aber das änderte sich schnell, sowohl beim Geld als auch bei der Sprache. Zunächst arbeitete der Mann aus Shanghai beim Chemie- und Pharmakonzern Bayer, dann beim Spezialchemiekonzern Lanxess und seit 2013 beim Beiersdorf-Konzern.

Werk für Sprays in Leipzig

Am 26. Februar 2020 war Zhengrong Liu nach Waldheim gereist, um dort mit Werksleiter Stephan Roelen der Belegschaft die Nachricht zu verkünden, die Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) als „Schlag in die Magengrube“ bezeichnen sollte: Der Beiersdorf-Konzern gibt die Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH (BMWa), hierzulande noch immer Florena genannt, auf und verlagert ihre Produktion an andere Standorte, auch im Ausland. Die Belegschaft bekommt Jobs in Leipzig, wo der Konzern ein neues Werk für Sprays baut. Das wäre in Waldheim wegen der dort herrschenden Platzverhältnisse nicht möglich gewesen.

Transfer in Abstimmung mit Betriebsparteien

Damals war die Rede davon, dass die Lichter bei Beiersdorf in Waldheim spätestens 2023 ausgehen. Zum Thema Umzug der Belegschaft heißt es nun: „Der Umzug nach Leipzig soll schrittweise ab drittem und viertem Quartal 2022 erfolgen. Der Transfer von Beschäftigten läuft in enger Abstimmung mit den Betriebsparteien“, teilt Peter Stopfer, Leiter External Affairs in der Hamburger Konzernzentrale, auf Nachfrage von lvz.de mit.

Wollen die Florena-Leute eigentlich künftig alle in Leipzig arbeiten? „Wir gehen weiterhin davon aus, dass ein großer Teil der Mitarbeiter nach Leipzig wechselt. Da aktuell noch fortlaufend Gespräche mit den Beschäftigten stattfinden, bitten wir um Verständnis, dass wir noch keine endgültigen Zahlen nennen können“, sagt Peter Stopfer.

Wechselprämie soll Pendeln versüßen

Wer nicht mit wechselt, würde auf der Basis eines „vorteilhaften Sozialplanes“ in Rente gehen. Andere Mitarbeiter hätten ein Abfindungsprogramm aus dem Sozialplan in Ansprung genommen. Wie Beiersdorf-Sprecher Stopfer erklärt, sei manchen Mitarbeitern der Arbeitsweg nach Leipzig zu weit. „Zudem erhält jeder Mitarbeitende, der sich für einen Transfer nach Leipzig entscheidet, eine Wechselprämie“, sagt Peter Stopfer.

Derzeit arbeitet die BMWa noch. „Aktuell wird in Waldheim vollumfänglich im Drei-Schicht-Betrieb produziert“, sagt Peter Stopfer. Für das Werksgelände hat Beiersdorf bereits einen Abnehmer gefunden. Die Immobilie hat ein Investor erworben, der sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Industrie-, Produktions- und Logistikimmobilien spezialisiert hat. Ein langfristiger Plan sehe die Entwicklung eines Gewerbeparks vor, in dem die Logistik- und Produktionsflächen unterschiedlichen regionalen oder überregionalen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Von Dirk Wurzel