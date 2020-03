Florena-Werk Waldheim produziert jetzt Desinfektionsmittel

Waldheim

Und plötzlich spielt der Waldheimer Produktionsstandort wieder eine gewichtige Rolle im Beiersdorf-Konzern. Wie das Unternehmen mitteilte, startet ab sofort die Produktion von medizinischen Desinfektionsmitteln innerhalb des europäischen Produktionsnetzwerks. Die medizinischen Handdesinfektionsmittel werden unter anderem in Waldheim hergestellt. Beiersdorf unterstütze damit den gesamtgesellschaftlichen Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Beiersdorf habe bereits in der vergangenen Woche die technischen Voraussetzungen für die Produktion von Desinfektionsmitteln an den Produktionsstandorten geschaffen und starte jetzt mit der Serienproduktion.

Das ist der traditionsreiche Beiersdorf-Standort in Waldheim auf. Die ostdeutschlandweit erfolgreichste Kosmetikmarke Florena gab dem Werk einst den Namen. Quelle: Sven Bartsch

500 Tonnen Desinfektionsprodukte

In einem ersten Schritt stelle das Unternehmen 500 Tonnen der dringend benötigten Mittel für zentrale öffentliche Einrichtungen und Einsatzkräfte zur Verfügung. In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden werden die Desinfektionsprodukte zunächst vorrangig Kliniken und Krankenhäusern, medizinischem und pflegendem Personal sowie weiteren öffentlichen Funktionen wie Polizei und Feuerwehr auf Basis konkreter Versorgungsbedarfe zur Verfügung gestellt. Ein schneller Transport zu den Einsatzkräften sei gewährleistet.

Wie bereits mehrfach berichtet, wird sich Beiersdorf von seinem Werk in Waldheim trennen und es schließen. Spätestens 2023 soll die Produktion aus der Zschopaustadt nach Leipzig verlagert werden. In der Messestadt wird dafür ein neues Werk gebaut. Die Entscheidung hatte in der Region für viel Ärger gesorgt.

Von Thomas Sparrer