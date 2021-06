Florena weg – Abwasser in Waldheim teurer?

Waldheim

An einer neuen Satzung arbeitet gerade der Abwasserzweckverband (AZV) „Untere Zschopau“ mit Sitz in Waldheim. Dieses Regelwerk legt unter anderem die Gebühren fest, welche die angeschlossenen Haushalte für die Einleitung ihres Abwassers zu zahlen haben. Wer viel einleitet, zahlt viel. Große Industriebetriebe zum Beispiel, wie die Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH (BMWa). Diesen Produktionsstandort gibt der Mutterkonzern Beiersdorf AG mit Sitz in Hamburg auf und zieht in die Nähe von Leipzig.

Erhöhung unwahrscheinlich

„Wie wird sich der Weggang der Firma auf die Abwassergebühren auswirken?“, fragte CDU-Stadtrat Tobias Busch, der zudem in der Verbandsversammlung des AZV sitzt. Ina Wagner, Geschäftsführerin des AZV, konnte in öffentlicher Sitzung darauf nicht detailliert antworten. Sie sagte aber, dass sich der Weggang der Firma nicht dramatisch auf die Einnahmesituation des AZV auswirken werde, eine Gebührensteigerung unwahrscheinlich ist.

Die anstehende Satzungsänderung hat nichts mit dem Beiersdorf-Weggang zu tun, sagt Ina Wagner. „Das liegt daran, dass wir Gersdorf dazubekommen haben und dies satzungstechnisch auffangen müssen“, sagt Ina Wagner. Der Harthaer Ortsteil hatte sich aus dem vormaligen Leisniger Abwasserzweckverband verabschiedet und dem Waldheimer angeschlossen, zu dem der Rest des Harthaer Stadtgebietes gehört. Zum 1. Januar 2022 soll die neue Satzung in Kraft treten.

Eine Gebührensteigerung durch den Beiersdorf-Weggang ist nach Informationen von lvz.de schon wegen der Zahlen unwahrscheinlich. So hat der AZV einen Jahresumsatz von rund zwei Millionen Euro. Der Anteil der Beiersdorf-Gebühren an dieser Summe liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zudem fließt auch nicht das gesamte, auf dem Betriebsgelände anfallende Abwasser in die Waldheimer Kläranlage. Bereits seit DDR-Zeiten gibt es einen Extra-Kanal, der das Regenwasser direkt in die Zschopau leitet, das auf dem Firmenareal anfällt.

Von Dirk Wurzel