Flucht vor Polizei durch Waldheim wird zum Gerichtsfall

Waldheim/Döbeln

Volkswagen gegen Fiat Bravo – eine wilde Verfolgungsjagd durch Waldheim lieferte sich ein 30-Jähriger vor einem Jahr mit der Polizei. Sie führte über die Straße „An der Schlossmauer“ über die Umgehungsstraße. Dann ging die wilde Jagd weiter über recht schmale Verkehrswege, wie die Kurt-Schwabe-Straße rauf nach Meinsberg. Durchs Dorf auf die Kreisstraße Richtung Döbeln nach Kaiserburg. Dort endete für die uniformierten und bewaffneten Verfolger im blau-weißen VW-Kombi das Rennen nach rund fünf Kilometern. Beim Zurücksetzen streifte der Fiat den Streifenwagen, bevor er wieder Richtung Waldheim davon brauste. Der Schaden am Polizeifahrzeug war mit über 12000 Euro beträchtlich.

Ohne Fahrerlaubnis

Nach dem Unfall brachen die Polizisten die Verfolgung ab, heißt es in der Anklage gegen den 30-Jährigen. Nun hatte der 30-Jährige das Autorennen gegen die Polizei zwar gewonnen. Aber als Preis gab es weder Pokal noch Preisgeld und auch keine Champagnerdusche sondern erstmal eine Anklage wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen. Da der Angeklagte keine Fahrerlaubnis besitzt, der Fiat keine Haftpflichtversicherung hatte und er nach dem Unfall einfach wegfuhr, kommen noch Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort dazu, die der Angeklagte tateinheitlich begangen habe.

Polizisten kennen ihre Pappenheimer

„Die Ampel an der Kreuzung war nicht rot, sondern gelb“, sagte der 30-Jährige nun im Prozess, wo er die Tatvorwürfe im Großen und Ganzen einräumte. Auch habe er gar nicht gemerkt, dass die Polizei hinter ihm war. Er habe auf der Umgehungsstraße auch nicht zwei Autos überholt und sei dabei über die doppelt gezogene Linie gefahren, die die Fahrspuren trennt. „Der Auspuff war kaputt, da gab es heftige Vibrationen“. Deswegen habe habe weder Martinshorn gehört noch Blaulicht gesehen. Auf der Waldheimer Auestraße war den Beamten der Fiat gerade wegen des lauten Auspuffs aufgefallen. Den Fahrer, so heißt es in der Anklage, hätten die Beamten bereits gekannt – als einen, der keine Fahrerlaubnis hat.

„Ich kann ihnen nicht sagen, was ich mir dabei gedacht habe“, sagte der Waldheimer zu Strafrichterin Anne Mertens. „Hätten sie bloß mal angehalten, dann würden wir ,nur’ wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz hier sitzen. Das sind wesentlich kleinere Geschichten“, sagte die Richterin. Auf ihre Frage, ob er zur Tatzeit Alkohol oder Drogen konsumiert habe, nickte er einsilbig und die Frage nach dem Verbleib des Fiats beantwortete er mit einem knappen „weg“.

Mit neuer Rechtslage einfacher

Den Tatbestand der verbotenen Kraftfahrzeugrennen hat der Gesetzgeber 2017 vor dem Hintergrund tödlicher Straßenrennen geschaffen. So hatten Raser in leistungsstarken Autos beispielsweise in Berlin bei einem solchen Rennen einen Unbeteiligten getötet. Der neue Paragraf hat aber auch den Charme, dass nunmehr einfacher zu bestrafen ist, wer der Polizei davon fährt. Das hat ja auch einen gewissen Wettbewerbscharakter. Das hat das Oberlandesgericht Stuttgart mal entschieden. Vor der neuen Gesetzeslage, war es schwierig Fluchtfahrer strafrechtlich zu belangen. Da mussten diese schon mindestens ein paar Leitpfosten umgesenst, andere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet haben. Dann konnte man sie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs drankriegen.

Fahrdienst mit der Grünen Minna

Ob das Gericht dem Waldheimer für das gewonnene verbotene Kraftfahrzeugrennen mit der Polizei noch einen Haftnachschlag als Preis geben wird, entscheidet sich an einem weiteren Verhandlungstag. Richterin Mertens will noch die Streifenwagenbesatzung an den Zeugentisch bitten, deren Einsatzwagen damals zu Bruch ging. Der Angeklagte kommt auch im Auto zu Gericht – allerdings als Passagier in der Grünen Minna der JVA Waldheim, wo er gerade einsitzt. Seine Freundin nutzte den Verhandlungstermin am Donnerstag als extra Besuchstag, wenngleich ihr die Beamten verboten hatten, mit dem Gefangenen zu sprechen.

Von Dirk Wurzel