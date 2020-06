Flurbereinigung Altenhof: Wegen Corona dicker Umschlag per Post statt Versammlung

Altenhof

Wer hat ein Handtuch abzugeben und wünscht sich woanders eins dazu? So ungefähr muss man sich das vorstellen, was jetzt beim Flurbereinigungsverfahren für die Teilnehmergemeinschaft Altenhof ansteht. Es nennt sich Ortslagenverhandlung.

„Es ist der Startschuss für das Verfahren für diese Teilnehmergemeinschaft. Und wir beginnen mit den Grundstücken in und um Altenhof“, sagt Erik Sefkow. Der Vorstandsvorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Altenhof arbeitet in der Abteilung Integrierte Ländliche Entwicklung und Geoinformation beim Landratsamt Mittelsachsen.

Grenzverläufe neu

Dieses Jahr werde mit den Ortslagen Altenhof und Naundorf begonnen. 2021 folgen dann die Orte Naunhof, Beiersdorf, Zollschwitz, Hetzdorf und der im Verfahren befindliche Teil von Klosterbuch. „Ziel der Gespräche ist es, mit den jeweiligen Anwohnern gemeinsam die neuen Grenzverläufe festzulegen“, sagt Sefkow.

In der Normalität würden an diesem Punkt eines Flurbereinigungsverfahrens die betroffenen Personen zu einer Versammlung eingeladen. Das ist mit den geltenden Einschränkungen zum Vermeiden einer Virus-Ausbreitung nicht möglich. Sefkow sagt: „Bei diesen Versammlungen wird den Betroffenen das allgemeine Vorgehen erläutert. Der damit Beauftragte erläutert diese Dinge dann einmal für alle, kann im Anschluss Fragen direkt beantworten.“

Wegen Corona: Es muss ohne Versammlung gehen

Dieser für beide Seiten gute Einstieg in die Materie ist in dieser Form nun nicht praktikabel. Stattdessen trudeln in diesen Tagen dicke Umschläge bei den Verfahrensbeteiligten ein. Durch dieses Material müssen die Adressaten erstmal durch. Außerdem werden ihnen Wunschtermine angeboten, bei denen sich die Verantwortlichen der Teilnehmergemeinschaft mit ihnen verständigen darüber, wo nach Abschluss des Verfahrens die Grundstücksgrenzen verlaufen sollen beziehungsweise können.

Im Rahmen der Ortslagenverhandlungen werden die Flurstücksgrenzen mit den tatsächlichen genutzten Flächen in Einklang gebracht. Dazu treffen sich die Nachbarn am Gartenzaun und legen gemeinsam fest, wo mit Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens die neuen Grenzen liegen sollen. Sefkow dazu: „Wir bitten alle, sich bereits in Vorbereitung zum Termin mit der Familie oder anderen Miteigentümern, sowie bei gemeinsamen Grenzen mit den Grundstücksnachbarn die Grenzverläufe zu besprechen.“

Ausgleichszahlung bei Differenzen

Nach Abschluss des Termins setzen die Nachbarn zusammen ihre neuen Grenzpunkte. Die Teilnehmergemeinschaft lässt Flächendifferenzen zwischen Liegenschaftskataster und Wunschfläche ermittelt.

Anhand eines Wertermittlungsrahmens werden eventuelle Ausgleichszahlungen berechnet. Eigentlich sollten alle Teilnehmer im Rahmen mehrerer Informationsveranstaltungen über die Chancen und den Ablauf der Ortslagenverhandlungen aufgeklärt werden. Durch die derzeitigen Einschränkungen muss darauf verzichtet werden.

Wenn alles vorbei ist, Bücher berichtigen

Flyer und telefonische Beratung sollen den Informationsbedarf decken. Derzeit sind Vermesser im Verfahrensgebiet unterwegs, um Grenzzeichen zu markieren. Sefkow weiter: „Bis zum Abschluss der Ortslagenverhandlungen im Grundbuch ist es noch ein langer Weg. Nach den Wunschterminen in der Feldlage und in den Wäldern wird der Flurbereinigungsplan aufgestellt, welcher die Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens zusammenfasst.“

Nach Prüfung, Genehmigung und Bestandskraft können öffentliche Bücher wie das Grundbuch berichtigt werden.

Von Steffi Robak